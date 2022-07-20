تطورات جديدة في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال

شعبان بلال (القاهرة)

أجلت محكمة جنايات مصرية، اليوم، محاكمة المتهمين في ارتكاب جريمة قتل المذيعة المصرية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار لجلسة 13 أغسطس المقبل، وهي القضية التي أثارت الجدل في الشارع المصري على مدار الأيام الماضية.

وقبل أيام، عثرت أجهزة الأمن المصرية على الإعلامية شيماء جمال مقتولة ومدفونة في مزرعة فيلا واقعة في محافظة الجيزة، وتوصلت التحقيقات إلى ارتكاب زوجها الذي يعمل في إحدى الجهات القضائية وصديقه بجريمة القتل. وخلال الجلسة الأولى للقضية، اعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب بقتل الإعلامية شيماء جمال، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى الثاني الاشتراك في القتل.

وشهدت الجلسة تصريحات متبادلة من والدة المجني عليها والمتهم، حيث قالت والدة الإعلامية شيماء جمال موجهة حديثها للمتهم: "ربنا ينتقم منك قتلت بنتي، أنت بتقتلها ليه ما كنت طلقتها". فيما رد المتهم أيمن حجاج على صراخ والدة شيماء جمال في وجهه، وهو داخل قفص الاتهام قائلا: «بنتك رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني، وأنتي بقالك 7 سنين مدخلتيش علينا البيت».

وفي وقت سابق، وجهت النيابة العامة المصرية تهمة القتل العمد لزوج المجني عليها وصديقه، مؤكدة أن أنهما قاما بوضع خطة محكمة معا لقتلها، وقاما بدفنها سويا.