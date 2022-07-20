120 مليون أميركي يواجهون موجة شديدة الحرارة

واشنطن (د ب أ)

تجتاح موجة شديدة الحرارة الولايات المتحدة من ولاية كاليفورنيا وحتى ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، وسط تحذيرات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 60 رقما قياسيا جديدا في 20 ولاية بنهاية الأسبوع الجاري، ما يعني تأثر قرابة 120 مليون أميركي بالموجة الحارة، وواجه الناس الحر بالخروج إلى الشواطئ أو نوافير الميادين بحثا عن أجواء معتدلة. ومع ارتفاع درجات الحرارة انفجر أحد المحولات الكهربائية في سد هوفر، فيما شهد أمس الأول الثلاثاء اشتعال نحو 85 حريقاً.