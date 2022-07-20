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« نيويورك أبوظبي» تنشر أول أطلس لـ«المريخ» بالعربية

« نيويورك أبوظبي» تنشر أول أطلس لـ«المريخ» بالعربية
21 يوليو 2022 00:35

أبوظبي (وام)

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نشرت جامعة نيويورك أبوظبي أول أطلس باللغة العربية لكوكب المريخ، والذي أنتجه عالم الأبحاث في الجامعة الدكتور ديميترا آتري، بهدف توفير معلومات للعلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية معتمدا على البيانات التي جمعها مسبار «الأمل». 
واعتمد الأطلس على دمج صور التقطتها المسبار لتشكيل خريطة دقيقة لسطح الكوكب، مما أنتج مجموعة فريدة من الصور والمعلومات غير المسبوقة حول تضاريس المريخ. ودأب فريق العمل على تحليل الصور التي التقطها جهاز تصوير على متن المسبار بهدف توضيح الاختلافات التي تطرأ على الكوكب مع تعاقب الفصول.. ويأمل ديميترا في أن تسهم البيانات المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في فك ألغاز تلاشي الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

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