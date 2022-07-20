8 فيتامينات تقاوم الشيخوخة

أبوظبي (الاتحاد)
تُعتبر بعض الفيتامينات أقوى من سواها في مكافحة آثار التقدم في العمر ومنح البشرة توهج الشباب. وذكر منها موقع Sci Tech Daily للبحوث والدراسات:
1- الكولاجين
ملك مكافحة الشيخوخة، يمكن إضافته إلى النظام الغذائي، إذ يوجد في الدجاج وبياض البيض والأسماك وبعض البقوليات.
2- فيتامين (أ)
من أقوى الفيتامينات التي تحتوي على الكولاجين، يوجد في كبد البقر والبيض والطماطم والفلفل والسبانخ والجزر.
3- فيتامين (د)
يُعرف بفيتامين أشعة الشمس، ويتوفر في الحليب والسلمون والتونة وفول الصويا.
4- فيتامين (هـ)
يعزز إنتاج الكولاجين، ويوجد في اللوز وبذور عباد الشمس والفول السوداني والهليون والأفوكادو والمانجو.
5- ريسفيراترول
مركب جديد يكافح التجاعيد، ويوجد في التوتيات والفول السوداني والشوكولاتة الداكنة.
6- الزنك
معدن أساسي يساعد في تصنيع البروتينات وتنظيم جهاز المناعة وشفاء الجروح، ومصادره المحار والحبوب الكاملة واللحوم الحمراء والدواجن والمكسرات وسرطان البحر.
7- الكركمين
تشير الأبحاث إلى أنه علاج محتمل لمرض الزهايمر وإطالة العمر، وله تأثير إيجابي على الأسباب المختلفة للشيخوخة.
8- السيلينيوم
معدن نادر يلعب دوراً مهماً في مكافحة الشيخوخة، وتشمل مصادره المكسرات والمأكولات البحرية واللحوم العضوية والبيض.