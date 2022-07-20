8 فيتامينات تقاوم الشيخوخة

أبوظبي (الاتحاد)

تُعتبر بعض الفيتامينات أقوى من سواها في مكافحة آثار التقدم في العمر ومنح البشرة توهج الشباب. وذكر منها موقع Sci Tech Daily للبحوث والدراسات:

1- الكولاجين

ملك مكافحة الشيخوخة، يمكن إضافته إلى النظام الغذائي، إذ يوجد في الدجاج وبياض البيض والأسماك وبعض البقوليات.

2- فيتامين (أ)

من أقوى الفيتامينات التي تحتوي على الكولاجين، يوجد في كبد البقر والبيض والطماطم والفلفل والسبانخ والجزر.

3- فيتامين (د)

يُعرف بفيتامين أشعة الشمس، ويتوفر في الحليب والسلمون والتونة وفول الصويا.

4- فيتامين (هـ)

يعزز إنتاج الكولاجين، ويوجد في اللوز وبذور عباد الشمس والفول السوداني والهليون والأفوكادو والمانجو.

5- ريسفيراترول

مركب جديد يكافح التجاعيد، ويوجد في التوتيات والفول السوداني والشوكولاتة الداكنة.

6- الزنك

معدن أساسي يساعد في تصنيع البروتينات وتنظيم جهاز المناعة وشفاء الجروح، ومصادره المحار والحبوب الكاملة واللحوم الحمراء والدواجن والمكسرات وسرطان البحر.

7- الكركمين

تشير الأبحاث إلى أنه علاج محتمل لمرض الزهايمر وإطالة العمر، وله تأثير إيجابي على الأسباب المختلفة للشيخوخة.

8- السيلينيوم

معدن نادر يلعب دوراً مهماً في مكافحة الشيخوخة، وتشمل مصادره المكسرات والمأكولات البحرية واللحوم العضوية والبيض.