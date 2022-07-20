نيللي ويسرا في «روز وليلي»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لـ «الاتحاد» ملامح الشخصية الدرامية التي تقدمها في مسلسل «روز وليلي»، والذي تلتقي من خلاله بالنجمة يسرا، قائلة: أجسد شخصية ليلى حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق والمغامرة، لكن بشكل كوميدي، ما بين محققتين «روز وليلي» يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي، يتم التخطيط له من قبل.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، نفسيهما في مواجهات شرسة مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق. بعد ذلك تتشابك الخيوط، وبالصدفة تقترب «روز وليلى» خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.

المسلسل من تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد، ووصفت نيللي كواليس العمل مع يسرا باللذيذة والممتعة، وسوف يتم عرض المسلسل على إحدى المنصات العربية الكبري.

وأضافت نيللي، قائلة: تعاقدت خلال الأيام القليلة الماضية على بطولة فيلم بعنوان «ڤوي ڤوي ڤوي»، ويشارك في بطولته محمد فراج وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول مسابقة كرة قدم للمكفوفين.

وأشارت نيللي إلى أنها تعاقدت على بطولة فيلم «ليلة الحنة»، من تأليف وإخراج هالة خليل، وقالت: لا أستطيع الكشف عن قصة العمل، ولكن كل ما أود ذكره هو سعادتي بالعمل والتعاون مع هالة خليل، في عمل يناقش قصة شيقة وممتعة، ولا تزال المؤلفة والمخرجة تواصل كتابة السيناريو، كما تقوم بالتحضيرات الخاصة بالفيلم.