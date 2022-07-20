حورية فرغلي تنتظر «الأيام»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تنتظر الممثلة المصرية حورية فرغلي، عرض الجزء الثالث من مسلسلها «أيام»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول مشاكل الحارات الشعبية والخيانة بين الأصدقاء، وأعمال الجدل والشعوذة، والقضايا التي يواجهها أصحاب الهمم.

وعلى الصعيد السينمائي تواصل تصوير مشاهدها المتبقية في فيلم «براءة ريا وسكينة»، وتجسد شخصية سكينة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، من خلال بُعد جديد حول إثبات براءة أشهر سفاحتين بالتاريخ المصري.

والعمل يستند إلى وثائق تاريخية تظهر للمرة الأولى، بأنهما وقعا فريسة لظروف المجتمع وقسوته، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وأحمد عبدلله محمود. ومن جانب آخر، خاضت حورية تجربة الغناء للمرة الأولى في مشوارها الفني، من خلال أغنية شعبية طرحتها مؤخراً بعنوان «القطة»، وتعاونت خلالها مع مؤدي المهرجانات جيفار بابلو. وهي من كلمات وألحان ميدو راشد، وتدور فكرتها حول حالة الشد والجذب بين الأزواج وطريقة تعاملهم مع المشكلات الحياتية التي تواجههم، إلا أن الأغنية تعرضت لانتقادات شديدة على مواقع التواصل، لما تحمله من كلمات غير لائقة.