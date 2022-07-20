الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

حورية فرغلي تنتظر «الأيام»

حورية فرغلي
21 يوليو 2022 00:30

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
عبدالله المنصوري.. محترِف «الأنمي»
منى كشواني.. «الجرّاحة الروبوتية»

تنتظر الممثلة المصرية حورية فرغلي، عرض الجزء الثالث من مسلسلها «أيام»، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول مشاكل الحارات الشعبية والخيانة بين الأصدقاء، وأعمال الجدل والشعوذة، والقضايا التي يواجهها أصحاب الهمم.
وعلى الصعيد السينمائي تواصل تصوير مشاهدها المتبقية في فيلم «براءة ريا وسكينة»، وتجسد شخصية سكينة، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، من خلال بُعد جديد حول إثبات براءة أشهر سفاحتين بالتاريخ المصري.
والعمل يستند إلى وثائق تاريخية تظهر للمرة الأولى، بأنهما وقعا فريسة لظروف المجتمع وقسوته، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وأحمد عبدلله محمود. ومن جانب آخر، خاضت حورية تجربة الغناء للمرة الأولى في مشوارها الفني، من خلال أغنية شعبية طرحتها مؤخراً بعنوان «القطة»، وتعاونت خلالها مع مؤدي المهرجانات جيفار بابلو. وهي من كلمات وألحان ميدو راشد، وتدور فكرتها حول حالة الشد والجذب بين الأزواج وطريقة تعاملهم مع المشكلات الحياتية التي تواجههم، إلا أن الأغنية تعرضت لانتقادات شديدة على مواقع التواصل، لما تحمله من كلمات غير لائقة.

حورية فرغلي
الدراما الاجتماعية
الدراما المصرية
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©