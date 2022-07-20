«أمنية» تحقق استراتيجيتها للنصف الأول من 2022

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تمكّنها من إنجاز شوط مُهم من استراتيجيتها الإنسانية النبيلة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك عبر عقد شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء الرائدين في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: تُمثّل الشراكات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة نقطة قوة دافعة لمواصلة عملنا النبيل في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تهدّد حياتهم داخل وخارج الدولة.
وأضاف: شهد العام الجاري بداية رائعة من خلال نجاح ماراثون أمنية الذي أقيم للعام الرابع على التوالي بدعم بنك أبوظبي التجاري، مدينة زايد الرياضية وشركة «جلف مالتي سبورت» الشريك الراعي للماراثون، وشهد مشاركة لأكثر من 800 مُتسابق ومُتسابقة.
وقال: كما تضمّنت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إطلاق العديد من المبادرات والمشاركات والفعاليات الناجحة مثل المشاركة في معرض «بلاتفورم 09» من خلال جناح خاص بمؤسسة «تحقيق أمنية» داخل المعرض بهدف التعريف بأهداف ورسالة المؤسسة، ونشر الوعي حول أعمالها وأنشطتها ومبادراتها. وإقامة «حملة 2 درهم» مع مجموعة اللولو خلال شهر رمضان الكريم، والتعاون مع شرطة أبوظبي في يوم الأمنية العالمي، وأخيراً وتنظيم الفعالية الثالثة لتصميم تذكار المؤسسة في المركز الثقافي بأبوظبي، بالشراكة مع «خولة للفن والثقافة» وبإشراف عزة القبيسي، الرائدة في مجال الفن التشكيلي والمجوهرات.
وعن الشراكات الاستراتيجية التي حفل بها النصف الأول من عام 2022، أشار الزبيدي إلى أن «تحقيق أمنية»، وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وقعت مذكرات تفاهم مع جمعية الإمارات للتلاسيميا، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومؤسسة «الاتجاه للمسؤولية الاجتماعية»، وأكاديمية الإعلام الجديد بدبي، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع مجموعة اللولو العالمية.
وأشاد الزبيدي بالشراكة المُجزية للمؤسسة مع وزارة تنمية المجتمع، والتي أسهمت في تحقيق أمنيات 12 طفلاً وطفلة خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» وبالتعاون مع جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: في جعبة المؤسسة المزيد والمزيد من المبادرات والخطط الهادفة إلى تعميق وزيادة شراكاتنا مع المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على رد الجميل للوطن وتأدية مسؤولياتها الاجتماعية، والتي تسهم بالتالي في تمكيننا من تحقيق استراتيجية المؤسسة الإنسانية النبيلة في تحقيق المزيد من أمنيات الأطفال المرضى، ونشر بذور السعادة والأمل في قلوبهم مع عائلاتهم.