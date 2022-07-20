«مارفل أفنجرز» يستوطن «ديزني لاند باريس».. بدءاً من اليوم
«مارفل أفنجرز» يستوطن «ديزني لاند باريس».. بدءاً من اليوم
20 يوليو 2022 14:55
نسرين درزي (أبوظبي) يفتتح عالم «مارفل افنجرز» اليوم الأريعاء 20 يوليو، أبوابه في مجمَّع «ديزني لاند باريس»، لأول مرة في أوروبا وفي خطوة متقدمة بصناعة الترفيه في فرنسا، حيث ستكون الوجهة على استعداد لإطلاق جيل جديد من الأبطال الخارقين، وتُتاح للكبار والصغار فرصة التعرف من قرب على أسماء لامعة ضمن فريق «أڨنجرز» الأسطوري. وهكذا سيكون الزوار من عشاق «مارفل»، بمثابة مرشَّحين جاهزين ليحذوا حذو الأبطال الخارقين في رحلة بطولية خاصة بهم.
30 عاماً يستوطن عالم «مارفل أفنجرز» متنزه «استوديوهات والت ديزني» في «ديزني لاند باريس» الوجهة الرائدة التي تحتفل هذه السنة بمرور 30 عاماً على افتتاحها، وسط فعاليات فنية مذهلة لم تشهدها بهذا الحجم من قبل. وتتضمن باقة مغامرات حية يقدمها الأبطال الخارقون، أمام جمهور من مختلف أقطار العالم. ويتصدر «سبايدر مان» و«أيرون مان» و«كابتن أميركا» و«دورا ميلاج» و«بلاك ويدو»، وباقي الفريق لوحات مشهدية آسرة على مدار اليوم.
سجل تاريخي عالم «مارڨل» الذي يجذب بسجله التاريخي عشاق القوة الخارقة ودعاة إنقاذ الحياة، يبصر النور في سابقة نوعية بأوروبا ضمن الخطة الطموحة لتطوير وتوسيع متنزه «استوديوهات والت ديزني» في باريس. ويقدم مشهديات غير تقليدية تستدعي الهواة للانضمام إلى الأبطال الخارقين، من باب صناعة المواهب، عبر عروض مباشرة تُقام في الهواء الطلق وعلى أسطح مباني مجمع «مارفل كامبس» الضخم. وهو عالم أُعيد تصميمه بالكامل لاكتشاف جيل جديد من الأبطال وتدريبهم، حيث يجدون كل ما يحلمون به ويسعون إلى تطبيقه، مثل نسج شبكات العناكب والتحليق في الفضاء مع «كابتن مارڨل» ورفاقه.
مغامرات حية مع افتتاح عالم «مارفل أفنجرز»، يُتاح للمرة الأولى على الإطلاق، الانضمام إلى فريق «أڨنجرز» في مغامرات حية، حيث تعاونت فرق عمل «والت ديزني إيماجنيرينج» في باريس وحول العالم مع الفرق التي بعثت الحياة في أفلام «أفنجرز» والمسلسلات التلفزيونية والقصص المصوَّرة. وقامت هذه الفرق مجتمعة بتصميم وإنشاء مكان جديد بالكامل في أكوان «مارڨل» المتعددة والذي ينمّي التفاعل الحي مع البطل الخارق الذي نشعر فيه بداخلنا. وبذلك، يستطيع عشاق عالم «مارڨل» اللقاء بأبطالهم المفضلين، والحصول على فرصة التدرّب مع حماة «بلاك بانثر» المخلصين و«دورا ميلاج»، واكتساب مهارات جديدة من محاربي «واكاندا» ومعرفة المزيد عن فريق الحرس الملكي المميز. وهنا تسكن المكان فكرة أزلية تتلخص في أن إنقاذ الكون تجربة ممتعة. والبداية مع اختبار أفضل الخطوات الراقصة برفقة «ستار لورد» و«جامورا» من سلسلة «جارديانز أوڨ ذي جالاكسي»، أو مصادفة أحد الأبطال الخارقين وسط الباحات الخارجية لالتقاط الصور التذكارية مع الحضور.
وراء الكواليس أورد كيث ركتار، منسق الإبداعات في «والت ديزني» أنه يجري البحث عن أكثر من 450 موظفاً وتدريبهم ليكونوا أعضاء فريق العمل الرسمي المسؤول عن إدارة وتشغيل عالم «مارڨل أڨنجرز». وسيلعب هؤلاء دوراً محورياً في إحياء هذا العالم الموازي لأكوان «مارڨل» المتعددة، لمنح الزوار تجربة استثنائية. وقال: نطمح إلى تأمين 70% تقريباً من هذه الوظائف عبر انضمام موظفي مجمّع «ديزني لاند باريس» الحاليين من مختلف المناصب إلى عالم «مارڨل». وأكَّد أن افتتاح عالم «مارڨل أڨنجرز» يُعتبر فرصة لإطلاق برنامج تدريبي محدد لأعضاء فريق العمل المسؤولين عن هذا الموقع، فضلاً عن أنه فرصة كذلك لإلهام وتثقيف أعضاء الفريق العامل في عالم «مارڨل»، وعددهم الإجمالي 16 ألف موظف. وتبدأ رحلة الموظفين بإلقاء نظرة تفصيلية على 80 عاماً من كتابة قصص «مارڨل» وروايتها، لفهم تفاصيل هذه العلامة وشخصياتها وتقديرها. وتتبع ذلك تمارين تدريبية تفاعلية ومرحة يتعرف من خلالها الموظفون على المهام والقصص التي سيروونها عند لقائهم بجيل جديد من الأبطال الخارقين في عالم «مارڨل أڨنجرز». أما الذين يشغلون وظائف متخصصة، فيحصلون على تدريب محدد لصقل مهاراتهم وتعزيزها.
فلايت فورس عن تنوّع الترفيه ضمن «مارفل أفنجرز» تحدث جان ديفيد مارك مشرف خدمات، لافتاً إلى الأفعوانية فائقة السرعة «أڨنجرز أسيمبل: فلايت فورس»، الموجودة حصراً في مجمع «ديزني لاند باريس»، والتي تُعتبر حلم كل عاشق للأبطال الخارقين ومحبي المغامرات الشيقة. وذكر أن الزوار سيحظون بفرصة الاستمتاع بهذه اللعبة بالتحديد مع «كابتن مارڨل»، و«آيرون مان»، الذي سيقوم بنفسه بشرح تفاصيل هذه اللعبة وسيكون مجهزاً بدرع «مارك 80» الجديد والمصمّم حصراً لمهماته في عالم «أڨنجرز» الجديد في «ديزني لاند باريس». وسوف يستغلّ عشاق هذا العالم كل لحظة للانضمام إلى بطليّ «أڨنجرز» في هذه المهمة فائقة السرعة، حيث سيحلّقون عالياً في الفضاء داخل مركبة زوّدها ستارك بجهاز توجيه خاص لإبعاد أيّ خطر عن كوكب الأرض. وأشار إلى مغامرة «شبكة سبايدر مان» التي يرغب الجميع من مختلف الأعمار بتجربتها بحسب قدراتهم على نسج شبكات العناكب كالبطل «سبايدر مان». وأوضح أنه تمّ ابتكار وسيلة تكنولوجية حديثة ينحصر استخدامها بهذا المكان بالتحديد. والمهمة، عبارة عن تعاون مع «سبايدي وأصدقائه» لمحاولة إلقاء القبض على روبوتات «سبايدر بوتس»، صديقة بيتر باركر، التي تخرج عن السيطرة قبل أن تعيث خراباً في عالم «مارڨل أڨنجرز». وبعد مساعدة «سبايدرمان» على محاصرة الروبوتات المتمرّدة، يستطيع اللاعبون الوقوف على العدد الإجمالي الذي نجحوا بالإمساك به داخل مركبة الفريق.
ضيافة الأبطال بالإضاءة على مفهوم تناول الوجبات في عالم «أڨنجرز»، أوضح جان ماري كليمنت مسؤول الضيافة في «مارڨل كامبس»، أن تنوع الوجبات التي يقدمها المجمع الجديد تتناسب مع الأجواء العامة، وبينها مطعم «بي واي إم كيتشن» الذي يُعتبر بمثابة مختبر علمي مبتكر يقدم الأطعمة والمشروبات المستوحاة من حياة الأبطال الخارقين. وكما يستخدم «آنت مان» و«ذي ووسب» حُبَيْبات «بي واي إم بارتيكلز» لتكبير أو تصغير حجمهم كما يحلو لهم، تطبق شركة «بي واي إم تكنولوجيز» هذا الابتكار العلمي لإعداد الوجبات الصغيرة التي يمكن تقاسمها مع الآخرين والمقبلات المبتكرة والحلويات اللذيذة على طريقة البوفيه. ويحظى الزوار بفرصة تناول الوجبات بأحجام عملاقة يمكن تقاسمها، مقابل الأصناف نفسها بأحجام متناهية الصغر لأولئك الذين يرغبون بالاستمتاع بتجربة مختلفة. أما «ستارك فاكتوري»، فهو مطعم يوفر خدمات الطعام السريعة ويتيح فرصة مشاهدة الطهاة يعدّون البيتزا باستخدام مكوّنات طازجة وإدخالها إلى الفرن. ويقدم حلوى مستوحاة من الحلويات المفضلة لدى «ثور»، تماماً كما في قصص «مارڨل» المصوَّرة. ويشرف على شاحنة «ويب» مبتكرو المطبخ الذين يقدمون مجموعة متنوعة من المعكرونة وكرات جوز الهند المحضَّرة على الطريقة الآسيوية.