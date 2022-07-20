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استئناف نشاط البالون الطائر في الأقصر بعد تعليقه بسبب الحادثة

تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر بعد حادث
20 يوليو 2022 13:56

أعلنت السلطات المصرية استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق المواقع الفرعونية في مدينة الأقصر السياحية جنوب البلاد، الأربعاء بعد يومين من تعليقها بسبب حادثة.

وكان اصطدام منطادين الاثنين أوقع جريحين إصابتهما طفيفة. ودفعت الحادثة بسلطة الطيران المدني إلى إيفاد فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب القاهرة.

وقررت السلطة في نهاية المطاف الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، و"استئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر" بعد التأكد من "سلامة جميع الإجراءات" و"سلامة جميع الركاب"، على ما ورد في بيان نشرته سلطة الطيران المدني.
وفي 2013، شهدت الأقصر حادثة دامية أسفرت عن مقتل 19 سائحا في انفجار منطاد. كذلك، سقط منطاد عام 2018 في المدينة المصرية السياحية بسبب سوء الأحوال الجوية وأسفر عن مقتل سائح جنوب إفريقي وإصابة 12 آخرين.

وتعد رحلات المناطيد في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسياح خصوصا بعدما افتتح طريق الكباش في الأقصر بعد ترميمه خلال احتفال مهيب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي.

وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.



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