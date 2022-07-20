شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب

من جديد عادت أزمة الثنائي المصري شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلى تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الإلكتروني، بعد التصريحات المتلفزة التي أدلت بها شيرين عبد الوهاب عبر أحد البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري.
وقدمت عبد الوهاب اعتذارها للجمهور بشأن تصريحاتها التي أدلت بها عبر حسابها الشخصي «إنستغرام» في الـ28 من يونيو الماضي، حول علاقتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وتوضيح حقيقة بعض الشائعات المنتشرة حول هذا الأمر.
وقدمت شيرين اعتذارها لجمهورها قائلة: "عاوزة أستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة وأنا كذبت ودي أكتر حاجة ربنا مبحبهاش».
وأضافت:«كدبت في حاجات كتيرة أوى لأني بنت أصول وكنت عاوزة أرفع صورة إنسان ممكن يروح في يوم من الأيام يتجوز من عيلة تانية ولو كنت قلت كلام وحش وقتها مكانش هيعرف يتجوز وأنا نفسي يتجوز ويبعد عنى وأخلص منه».