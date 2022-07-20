الجمعة 22 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
نورة الكعبي: ندعم «اليونسكو» لمدّ جسور التلاقي بين الثقافات
تغير المناخ ينذر بمزيد من الموجات الحارة والحرائق
الإمارات تدعو المجتمع الدولي لدعم التنمية في أفريقيا
رئيس بيلاروسيا يدعو إلى تجنب «هاوية نووية»
الجامعة العربية: تنسيق مع السودان لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي
المبعوث الأممي: اتصالات مكثفة لتنفيذ الهدنة اليمنية وتمديدها
«تريندز»: التعاون الخليجي الأفريقي يسهم في التصدي للإرهاب
ليبيا.. مفاوضات لفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب
تجدد القصف «الحوثي» لقرية «خبزة»
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
«صحة أبوظبي»: قبول 433 طبيباً متدرباً
9 صلاحيات لمفتشي العمل لمتابعة الالتزام بالقوانين والإجراءات
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك
"تويتر" تعتزم تنفيذ اتفاق إيلون ماسك
20 يوليو 2022 09:20
تمكن موقع التدوين المصغر "تويتر" من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.
وقال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية إن هناك "سحابة من عدم اليقين"، بشأن صفقة "تويتر"، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارا بأعماله.
وأمرت المحكمة بعقد الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل.
وذكرت رئيسة المحكمة، كاثالين ماكورميك: "أن التأخير يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه، وكلما طال التأخير، زادت المخاطر".
وشددت على أن المحكمة قادرة على معالجة الدعاوى القضائية بسرعة.
واعتبر خبراء قانونيون، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، هذا التطور نبأ جيدا بالنسبة إلى "تويتر"، الذي طلب أن تكون هناك معالجة سريعة للدعوى القضائية.
أخبار ذات صلة
عبدالله المنصوري.. محترِف «الأنمي»
منى كشواني.. «الجرّاحة الروبوتية»
المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
الأكثر قراءة
الإمارات
القبض على مجموعة الاعتداء بالسلاح الأبيض في دبي
اليوم 17:08
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تعلن تفشي فيروس «فتاك» في غانا
18 يوليو 2022
الإمارات
هند العتيبة لـ«الاتحاد»: الثقافة أداة مهمة وضرورية لإلهام الأجيال
18 يوليو 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©