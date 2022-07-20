الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك

"تويتر" تعتزم تنفيذ اتفاق إيلون ماسك
20 يوليو 2022 09:20

تمكن موقع التدوين المصغر "تويتر" من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائي مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التي وصلت إلى 44 مليار دولار.
 
وقال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية إن هناك "سحابة من عدم اليقين"، بشأن صفقة "تويتر"، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارا بأعماله.

وأمرت المحكمة بعقد الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل.

وذكرت رئيسة المحكمة، كاثالين ماكورميك: "أن التأخير يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه، وكلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وشددت على أن المحكمة قادرة على معالجة الدعاوى القضائية بسرعة.

واعتبر خبراء قانونيون، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، هذا التطور نبأ جيدا بالنسبة إلى "تويتر"، الذي طلب أن تكون هناك معالجة سريعة للدعوى القضائية.

أخبار ذات صلة
عبدالله المنصوري.. محترِف «الأنمي»
منى كشواني.. «الجرّاحة الروبوتية»
المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©