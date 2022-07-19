دعوى قضائية ضد "ميتا" بشأن العلامة التجارية

أقامت شركة "ميتا إكس"، الثلاثاء، دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي. تتهم شركة "ميتا إكس" في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية في نيويورك، بسرقة اسمها في مشروعها الأساسي "ميتافيرس".وأبلغت ميتا إكس، ومقرها نيويورك، المحكمة بأن تغيير علامة فيسبوك التجارية "سحقها" وأنه تم إعاقة قدرتها على العمل باسم "ميتا". واتهمت الشركة، "ميتا بلاتفورمز" بالتعدي على علامتها التجارية الاتحادية "ميتا" وطالبت المحكمة بإصدار أمر يمنع شركة التواصل الاجتماعي من استخدام علامة "ميتا" للبضائع والخدمات التي تتعارض مع علامة "ميتا إكس" كما طالبت بتعويض مادي غير محدد عن الأضرار التي لحقت بها. وقال جاستن "جي.بي" بولونينو، مؤسس "ميتا إكس"، في بيان، إن ميتا بلاتفورمز "لم تعرض شركتنا للخطر فحسب، بل (هددت) الصناعة بالكامل وحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين الذين ساعدوا في بناء (الصناعة)". وقالت الشركة في القضية، إنها ناقشت احتمال الدخول في شراكة مع فيسبوك في 2017 وإن مسؤولا تنفيذيا في فيسبوك أثنى على واحدة من تجارب "ميتا إكس" في ذلك العام، ووصفها بأنها "مدهشة" و"مذهلة". وأضافت "ميتا إكس" أن تغيير العلامة التجارية إلى "ميتا بلاتفورمز" سيؤدي إلى خروجها من السوق وقد دفع الناس بالفعل إلى الاعتقاد بالخطأ بأن الشركتين تابعتان لبعضهما بعضا.