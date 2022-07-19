الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

دعوى قضائية ضد "ميتا" بشأن العلامة التجارية

شعار شركة "ميتا" وفيسبوك
20 يوليو 2022 00:32

أقامت شركة "ميتا إكس"،  الثلاثاء، دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
تتهم شركة "ميتا إكس" في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية في نيويورك، بسرقة اسمها في مشروعها الأساسي "ميتافيرس".وأبلغت ميتا إكس، ومقرها نيويورك، المحكمة بأن تغيير علامة فيسبوك التجارية "سحقها" وأنه تم إعاقة قدرتها على العمل باسم "ميتا".
واتهمت الشركة، "ميتا بلاتفورمز" بالتعدي على علامتها التجارية الاتحادية "ميتا" وطالبت المحكمة بإصدار أمر يمنع شركة التواصل الاجتماعي من استخدام علامة "ميتا" للبضائع والخدمات التي تتعارض مع علامة "ميتا إكس" كما طالبت بتعويض مادي غير محدد عن الأضرار التي لحقت بها.
وقال جاستن "جي.بي" بولونينو، مؤسس "ميتا إكس"،  في بيان، إن ميتا بلاتفورمز "لم تعرض شركتنا للخطر فحسب، بل (هددت) الصناعة بالكامل وحقوق الملكية الفكرية للمبتكرين الذين ساعدوا في بناء (الصناعة)".
وقالت الشركة في القضية، إنها ناقشت احتمال الدخول في شراكة مع فيسبوك في 2017 وإن مسؤولا تنفيذيا في فيسبوك أثنى على واحدة من تجارب "ميتا إكس" في ذلك العام، ووصفها بأنها "مدهشة" و"مذهلة".
وأضافت "ميتا إكس" أن تغيير العلامة التجارية إلى "ميتا بلاتفورمز" سيؤدي إلى خروجها من السوق وقد دفع الناس بالفعل إلى الاعتقاد بالخطأ بأن الشركتين تابعتان لبعضهما بعضا.

أخبار ذات صلة
"تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك
6 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائي
المصدر: رويترز
شركة ميتا
فيسبوك
دعوى قضائية
علامة تجارية
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©