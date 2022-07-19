الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مخيم الراوي».. ينطلق بالشارقة

معهد الشارقة للتراث
19 يوليو 2022 22:13

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
"تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك
6 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائي

انطلقت أمس فعاليات وبرامج وأنشطة «مخيم الراوي الصيفي» التي ينفذها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث بمقره، وتستهدف الأطفال من عمر 8 حتى 12 عاماً وتستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل. 
قال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن المخيم يعد أحد البرامج الحيوية المهمة التي تسبق ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 22، ونركز خلاله على فئة الأطفال بما يسهم في التأكيد على أهمية وضرورة أن يتعلم الأطفال الكثير من السرد والحكايات التراثية والانغماس في عالم التراث وقصصه. وأضاف المسلم أن تنظيم مثل هذه المخيمات الصيفية تهدف للمساهمة في توفير بيئة عملية وتعليمية مناسبة للأطفال، للاستفادة من أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية بما هو مفيد وضروري، حيث تشكل مثل هذه الأجواء فرصة للتعلم والكشف عن المواهب وكيفية تنميته وتطويرها والإبداعات التي يمتلكها الأطفال والتعبير عنها من خلال التفاعل في تلك الورش التي تغطي مجالات متنوعة. 
من جانبها أشارت عائشة الشامسي مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، إلى أن المخيم يحفل بالأنشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في مستوى وعي الأطفال وتعليمهم وتدريبهم وتعريفهم بعالم السرديات والمرويات والقصص التراثية والشعبية، التي تحفز الخيال وتشجع على القراءة والمعرفة. 
وتتضمن الفعاليات ورشة بعنوان «عالم البحر فن وابتكار»، وورش الخط العربي، وورشة «أمير البحار»، و«شخصيات من أعماق البحر»، وورشة السرد الحكائي، و«الكائنات الخرافية في عالم البحار»، وورشة كتابة قصة الطفل، والراوي الصغير.

الإمارات
الشارقة
معهد الشارقة للتراث
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©