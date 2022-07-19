«مخيم الراوي».. ينطلق بالشارقة

الشارقة (وام)

انطلقت أمس فعاليات وبرامج وأنشطة «مخيم الراوي الصيفي» التي ينفذها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث بمقره، وتستهدف الأطفال من عمر 8 حتى 12 عاماً وتستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل.

قال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، إن المخيم يعد أحد البرامج الحيوية المهمة التي تسبق ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ 22، ونركز خلاله على فئة الأطفال بما يسهم في التأكيد على أهمية وضرورة أن يتعلم الأطفال الكثير من السرد والحكايات التراثية والانغماس في عالم التراث وقصصه. وأضاف المسلم أن تنظيم مثل هذه المخيمات الصيفية تهدف للمساهمة في توفير بيئة عملية وتعليمية مناسبة للأطفال، للاستفادة من أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية بما هو مفيد وضروري، حيث تشكل مثل هذه الأجواء فرصة للتعلم والكشف عن المواهب وكيفية تنميته وتطويرها والإبداعات التي يمتلكها الأطفال والتعبير عنها من خلال التفاعل في تلك الورش التي تغطي مجالات متنوعة.

من جانبها أشارت عائشة الشامسي مدير مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث، إلى أن المخيم يحفل بالأنشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها أن تشكل نقلة نوعية في مستوى وعي الأطفال وتعليمهم وتدريبهم وتعريفهم بعالم السرديات والمرويات والقصص التراثية والشعبية، التي تحفز الخيال وتشجع على القراءة والمعرفة.

وتتضمن الفعاليات ورشة بعنوان «عالم البحر فن وابتكار»، وورش الخط العربي، وورشة «أمير البحار»، و«شخصيات من أعماق البحر»، وورشة السرد الحكائي، و«الكائنات الخرافية في عالم البحار»، وورشة كتابة قصة الطفل، والراوي الصغير.