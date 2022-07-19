هزاع الرئيسي.. «سافرت باريس»

مراد اليوسف (دبي)

نشاط فني يعيشه الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي في طرح الأغنيات المنفردة ذات اللون الموسيقي الإماراتي، والتي تعاون بها مع أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة، بأغنية تحمل عنوان «سافرت باريس»، وحملت كلمات تعبر عن الشوق للمحبوب.

الأغنية من ألحان هزاع الرئيسي الذي أكد اهتمامه وحرصه على اختيار الكلمة واللحن الإماراتيين في أعماله الأخيرة، وهو ما قدمه في أغنيته السابقة «محلا الدلال» كلحن إماراتي شعبي من كلمات علي بن سالم الكعبي، وتوزيع المايسترو زيد نديم للأغنيتين.

وأعرب هزاع لـ«الاتحاد» عن سعادته باستمرار تعاونه عبر الكلمة الإماراتية الشعبية، مع أهم شعراء الوطن الدكتور مانع سعيد العتيبة في أغنية «سافرت باريس» وأشعار علي بن سالم الكعبي، حيث تميزت القصيدتان بكلمات ذات إحساس مرهف ولافت، مما دفعه لأن يتولى عملية تلحينهما بنفسه.

وأكد هزاع أنه يحرص على أن تخرج أعماله الغنائية على مستوى عالٍ من الاختيار والتنفيذ؛ نظراً لحرصه على ألا تمر مرور الكرام أمام الجمهور، حيث يحرص على أن تعيش الأغنية التي يقدمها لأجيال قادمة على مر السنين، وهذا يستدعي الاختيار الجيد للكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي، خاصة أنها مشاريع غنائية تحمل اسمه، لذا يسعى دائماً للحفاظ على نجاحه أمام الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي.

وكان هزاع قد عرض الأغنيتين عبر قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب»، ضمن فيديوهات ممنتجة حملت كلمات كل أغنية.