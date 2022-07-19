6 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائي

ترجمة: عزة يوسف

تؤثر الأطعمة بشكل مباشر على صحتنا والتفاعلات داخل الجسم، ومن أجل تحسين التمثيل الغذائي، يجب إعطاء الأولوية لبعض الأنواع، والتي ذكرتها مجلة «Real Simple» الأميركية، ومنها:

الخضراوات الداكنة:

الخضراوات الورقية الداكنة ضرورية للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي، بسبب محتواها العالي من الماغنيسيوم والحديد، وهما من المعادن المهمة للتفاعلات الكيميائية المنتجة للطاقة في الجسم.

الفاكهة:

تعتبر الفاكهة، لاسيما الغنية بفيتامين (ج)، من أفضل الأطعمة للتمثيل الغذائي لأنها غنية بمضادات الأكسدة، ويعد الغذاء الغني بمضادات الأكسدة أمراً أساسياً لتحسين التمثيل الغذائي ومنع خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

الشاي:

وسيلة ممتازة للمساعدة في عملية التمثيل الغذائي، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على إخماد الإجهاد التأكسدي والضرر الخلوي، كما يساعد الكاتيكين في تنظيم ضغط الدم، وزيادة التمثيل الغذائي وتكسير الدهون، إضافة إلى ذلك، يعزز الكافيين الموجود في العديد من أنواع الشاي طاقتك، مما يمكّنك من حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الفلفل الحار:

يحتوي الفلفل الحار، على مركب يسمى الكابسيسين يمنحه النكهة الحارة اللذيذة، وله آثار مفيدة لوظيفة القلب والالتهابات بشكل عام، وتناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع يساعد في الحماية من الأمراض وخاصة المرتبطة بالقلب.

الألياف:

يعزز زيادة تناولك للألياف بشكل عام صحة التمثيل الغذائي، حيث إن البروكلي والتفاح والمكسرات وغيرها من الأطعمة المليئة بالألياف تستغرق وقتاً أطول للمضغ وتشعرك بالشبع لفترة أطول مما يمنع إجهاد الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب ويخفض مستويات الكوليسترول وسكر الدم وصحة الأمعاء.

الماء:

لا تحتاج إلى مشروبات أو أطعمة متخصصة باهظة الثمن لتحفيز عملية التمثيل الغذائي، فمجرد شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يفعل المعجزات، حيث إن الجسم يتكون من 60 في المئة من الماء الضروري للعديد من الوظائف، بما يشمل نقل الأكسجين إلى الخلايا والتخلص من السموم وتنظيم درجة حرارة الجسم وغيرها.