800 مشارك في «صيفك ويانا» لناشئة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن انطلاق فعاليات «صيفك ويانا»، التي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة وأجندة حافلة من ورش العمل والبرامج النوعية في الفترة من 18 يوليو إلى 18 أغسطس 2022، وتستهدف جميع النشء من الفئة العمرية من 13 وإلى 18 عاماً. الفعاليات التي تطرحها ناشئة الشارقة تحقق الفائدة والمتعة من خلال تنوعها، والتي تعزز من توجه مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في مواصلة دورها بتقديم برامج متنوعة وأنشطة مبتكرة تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب، وترسخ لدور المؤسسة في ريادة في الأنشطة الصيفية. وتشكل فعاليات «صيفك ويانا» مساحة من التجارب الملهمة لكافة المشاركين في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والتي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة المبتكرين، وتعزز من مكانة المؤسسة لتأهيل وتزويد المشاركين بكل ما يجعلهم مبدعين ومبتكرين ومخترعين. وتستقبل مراكز ناشئة الشارقة الثمانية على مستوى إمارة الشارقة أكثر من 800 مشارك في برامجها التي ستقدم في مدينة الشارقة، وذلك بمركز ناشئة واسط، ناشئة الذيد، ناشئة الثميد، ناشئة المدام، ناشئة مليحة، ناشئة خورفكان، ناشئة كلباء، وناشئة دبا الحصن. وتقدم ناشئة الشارقة 189 برنامجاً ورحلة موجهة تعد في خطتها مزيجاً هادفاً من التنوع والشمولية في تحقيق الأهداف الوطنية العليا، والتي تعتمد على بناء قدرات المشارك من خلال الفرص الإبداعية التي تتيحها مراكز الناشئة وتدعم المبدعين من المشاركين، وتطلق لقدراتهم العنان لخوض تجربة صيفية من الفعاليات خلال التحاقهم بسلسلة من التجارب الثرية، والتي تكسبهم العلوم المتجددة والمهارات الفنية بما يحقق من سياسات المؤسسة في استشراف المرحلة المقبلة. يُذكر أن ناشئة الشارقة دعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من تلك البرامج التي يشرف عليها كادر متخصص ومؤهل في مختلف البرامج، ويعمل على رفع مستويات المشاركين طوال فترة الفعاليات في المجالات المختلفة، سواء العلمية والإبداعية والثقافية والفنية أو الرياضية.