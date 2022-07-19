تعرف على «أفضل مطعم في العالم»

أعلنت قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لهذه السنة خلال احتفال أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وحصد مطعم «جيرانيوم» الدنماركي المركز الأول في القائمة. و«جيرانيوم»، الذي يتولى إدارته الشيف راسموس كوفود في العاصمة كوبنهاغن هو ثاني مطعم دنماركي يفوز على التوالي، خلفاً لـ«نوما» الذي حصل على المركز الأول العام الفائت.

وحاز مطعم «سنترال» في ليما عاصمة البيرو المركز الثاني في القائمة التي أنشأتها مجلة التجارة البريطانية «ريستورنت» عام 2002.

وحصد المطعمان الإسبانيان «ديسفروتار» في برشلونة و«ديفركسو» في مدريد المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وعام 2016، أصبح «جيرانيوم» الذي تستند فكرته إلى الطبيعة، أول مطعم في الدنمارك يحصل على تصنيف ثلاث نجوم ميشلان.

وفازت الكولومبية ليونور إسبينوزا بلقب «أفضل طاهية في العالم» فيما احتل مطعمها «ليو» المركز الثامن والأربعين في القائمة.

برزت في القائمة ثلاثة مطاعم فرنسية، تقع كلها في باريس. إذ حصل «سبتيم» على المرتبة 22 فيما جاء «لو كلارانس» في المركز 28 و«أربيج» في المرتبة 31.

يتولى اختيار القائمة 1080 خبيرا مستقلا في الطهي من بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب المطاعم يفيدون بتجاربهم طيلة الأشهر الثمانية عشرة السابقة، وتجري عملية الاختيار برعاية المجلة.

يوزّع الخبراء على 27 منطقة مختلفة في العالم لكل منها 40 ناخباً، ويستطيع كل خبير التصويت لعشرة مطاعم بما فيها ثلاثة على الأقل خارج منطقته. أخبار ذات صلة "تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك 6 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائي

المصدر: آ ف ب