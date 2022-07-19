محمد عبده يحيي حفلاً تاريخياً بدار الأوبرا الفرنسية
محمد عبده
19 يوليو 2022 18:36
مراد اليوسف (دبي) في خطوة تعتبر الأولى على مستوى الغناء الخليجي والعربي، يحيي فنان العرب محمد عبده حفلاً غنائياً كبيراً في قصر غارنييه بدار الأوبرا الفرنسية العريق في مدينة باريس، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 22 يوليو 2022، والذي شهد إقبالاً كبيراً على شراء تذاكر حضور الحفل، مما جعل المنظمين يقررون تنظيم حفلة أخرى إضافية لاستيعاب أكبر عدد من محبي فنان العرب. وصرح محمد عبده، قبل إحياء الحفل، بأنه سعيد بهذه التجربة الجديدة في عاصمة السحر والجمال باريس، وفي قصر غارنييه بدار الأوبرا الفرنسية، وقال «سعيد كوني أول فنان عربي يقف على هذا المسرح، وستكون تجربة جميلة»، وأضاف: «بعد عرض الطلب الكبير لشراء التذاكر، وافق المنظمون على أن يكون هناك ليلة أخرى يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، رغم صعوبة الأمر، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وقد شهدنا إقبالاً من العرب الموجودين في باريس والخليجيين الذين حجزوا مقاعدهم في تلك الليلة». وكان قد نشر موقع «روتانا لايف»، في حسابه بـ«انستغرام»، مقطع فيديو يوثِّق وصول محمد عبده إلى باريس، معلقاً «فنان العرب محمد عبده يصل إلى عاصمة الحب باريس لإحياء حفلاته التاريخية والاستثنائية، كأول فنان عربي يغني على مسرح دار الأوبرا الفرنسية، لتكون بصمة في تاريخ الفن السعودي وفنان العرب».