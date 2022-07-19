بعد غيبوبة سنتين.. تفيق وتتهم شقيقها

استفاقت امرأة أميركية كانت ضحية لهجوم عنيف أدخلها في غيبوبة استمرت سنتين، وأفادت بأنّ الشخص الذي هاجمها هو شقيقها، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت قوات الأمن في مقاطعة جاكسون بولاية فيرجينيا الغربية، في منشور عبر موقع فيسبوك، إنّ "واندا بالمر التي كانت تعرضت لاعتداء وضرب وتُركت لتموت، استفاقت حالياً لتشهد على اعتقال المعتدي عليها شقيقها دانيال بالمر".

وكانت بالمر (51 عاما) قد عُثر عليها في يونيو 2020 ملطخة بالدماء داخل منزلها الواقع في "كوتاجفيل"، وهي بلدة صغيرة في غرب المقاطعة.

وأوضح روس ميليتغر قائد الشرطة، في حديث إلى قناة محلية، أنّ بالمر "تعرضت، جراء الاعتداء عليها، إلى إصابة دماغية رضية قد تكون بسبب جرح ناجم عن ضربة بالمنجل أو الفأس".

واعتقدت الشرطة، بداية، أنها لاقت حتفها قبل أن تدرك أنها تتنفس بصعوبة.

وفيما أشار روس ميلينغر إلى عدم العثور على سلاح الجريمة إطلاقاً، لفت إلى أنّ التحقيق توقف لعامين بسبب غياب أي بيانات هاتفية أو لقطات من كاميرات المراقبة أو شهود عيان.

واتهمت واندا، العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة فقط على الإجابة بنعم أو لا، شقيقها دانيال، البالغ 55 عاما، بالاعتداء عليها.

وأوقف دانيال بالمر فيما وجهت إليه تهمة الشروع بالقتل والاعتداء المتعمّد. أخبار ذات صلة "تويتر" تكسب الجولة الأولى من نزاع "الصفقة"مع ماسك 6 أطعمة ومشروبات تعزز التمثيل الغذائي

المصدر: آ ف ب