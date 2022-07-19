«ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» تحتفل بعقد على سلسلة «القروش»
«ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» تحتفل بعقد على سلسلة «القروش»
19 يوليو 2022 13:13
أبوظبي (الاتحاد) تستضيف قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» أكبر عرض لسلسلة «خاص القروش» SHARKFEST على الإطلاق، حيث تحتفل بعقد من المحتوى العلمي القيّم حول أسماك القرش، وذلك في القترة الممتدة من 18 يوليو إلى 12 سبتمبر، أيام الاثنين الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات و7:00 مساءً بتوقيت السعودية. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، قدّمت السلسلة لعشاق أسماك القرش مشاهدة ممتعة وشخصية لأحد أشرس الحيوانات في الطبيعة، ليس فقط لإلقاء الضوء على علم أسماك القرش، ولكن للتوصل إلى فهم أفضل لهذا الحيوان المفترس، والذي يحيط به الغموض وسوء الفهم من خلال الكشف عن جماله الحقيقي وسرّ قوته. وتجمع الباقة النهائية لهذا العام من محتوى أسماك القرش الشيّق بين العلوم الواقعية والمرئيات المذهلة التي يلتقطها بعض أفضل مصوري الفيديو في المحيطات. وقد انطلق هذا الحدث الصيفي السنوي أمس الاثنين 18 يوليو مع توقيت هجوم أسماك القرش، وهو فيلم وثائقي مشوق يرسم هجرة أسماك القرش من فصيلة «المطرقة» Hammerhead، والتي يوجّه مسارها القمر، عبر المدار الشرقي للمحيط الهادئ. وخلال فترة عرض السلسلة التي تستمر أسبوعين، سوف تقدّم محتوىً يهمّ مختلف فئات المشاهدين، من المبتدئين في متابعة أسماك القرش إلى المولعين بها. كما تعرض الحلقة التي تحمل عنوان أسماك القرش الوحشية تحقيقاً مثيراً للرهبة، أجراه فريق محترف حول التجمّع الغامض لأعداد كبيرة من أسماك «النمر» Tiger Sharks في «ماوي» كل عام.
وتستعرض حلقة أسماك القرش الكامو جهود اثنين من علماء الأحياء المتخصصين في هذه الفصيلة من أسماك القرش أثناء سعيهم لالتقاط تغيرات الصباغ التطويري في الأسماك لحظة بلحظة، ما يعزز قدرات هذه الحيوانات المفترسة. ويمكن للمشاهدين معرفة كيف تصقل سمكة القرش الصغيرة مهاراتها في البقاء على قيد الحياة من خلال تنشئة غير عادية، بينما توضح حلقة ملكات أسماك القرش كيف تهيمن أسماك القرش الأنثوية على نظرائها من الذكور للسيطرة على الأمواج، في حين يمكن للمشاهدين اتخاذ قرار بشأن ما أعظم سمكة قرش بينها جميعاً في حلقة منافسة أسماك القرش. وتقدّم السلسلة كنزاً من المحتوى الأصلي والجديد عن أكثر من 15 نوعاً مختلفاً من أسماك القرش، مع لقطات من أنحاء العالم، بما فيها جزر غالاباغوس (الإكوادور) وكوستاريكا وأستراليا وهاواي وجنوبي أفريقيا وجزر المالديف، إضافة إلى ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس وماين وفلوريدا.
أسماك قرش السماء: قوة خارقة العرض الأول الاثنين 25 يوليو الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية). يبذل فريقان من الخبراء جهوداً غير عادية لنقل علم أسماك القرش إلى البرّية أثناء التحقيق في اثنتين من أكثر القوى الخارقة لأسماك القرش. وفي كاليفورنيا، يستمر السباق حيث يحاول آندي كازاغراند الكشف عن السرعة القصوى لأسرع سمكة قرش في العالم، بينما في جزر الباهاما، يقترب بروك ماكسي أكثر من غيره للتحقيق في قوة لدغة سمكة القرش.
أسماك قرش السماء: أقرب مما تتخيل العرض الأول الاثنين 1 أغسطس الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية). باستخدام طائرات من دون طيار، تنطلق السلسلة إلى الأجواء لمنح SHARKFEST منظوراً جديداً. فمن خلال «عيوننا في السماء»، يُكشف عن حركة مذهلة لأسماك القرش لم يسبق لها مثيل. ومن الأسماك الصغيرة التي تبحث عن ملاذ بين راكبي الأمواج قبالة ساحل كاليفورنيا إلى مشهد أسماك Tiger Sharks التي تصطاد طائر القطرس في هاواي، سوف تكشف Sky Sharks عن الذكاء والحياة الاجتماعية واستراتيجيات الصيد المعقدة «للصيادين» الأكثر إثارة للإعجاب في المحيطات. وقد أحدثت الطائرات من دون طيار ثورة في كل شيء اعتقدنا أننا نعرفه عن أسماك القرش. والمفاجأة أن أسماك القرش تعيش بالقرب من شواطئنا أكثر مما قد نتخيله.
أكبر سمكة قرش في العالم العرض الأول الاثنين 8 أغسطس الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) الكثير من التقارير عن أسماك القرش العملاقة من فصيلة المطرقة، والتي يصل طولها إلى 20 قدماً، وضعت احتمال الحجم الحقيقي لأنواع أسماك القرش هذه موضع تساؤل. وسوف يقوم فريق من العلماء من جامعة فلوريدا الدولية برحلة استكشافية لمحاولة العثور على أكبر أسماك قرش المطرقة في العالم، والبحث عنها في المياه الممتدة من أرخبيل «فلوريدا كيز» إلى جزر الباهاما.
أسماك القرش التي تأكل كل شيء العرض الأول الاثنين 15 أغسطس الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) تغوص هذه الحلقة بالمشاهدين إلى أعماق قصص تثير الرعب في النفوس حول كلّ ما قد يقع ضحيّة أكثر كائنات البحر عنفاً وافتراساً. فالجوع الذي تشعر به أسماك القرش دوماً وفضولها اللامحدود يدفعان بها إلى التهام ما قد يفاجأ العقل به أحياناً، مثل الحيوانات الضخمة كأفراس النهر والتماسيح أو حتى الأجسام الجامدة كالزوارق والأقفاص وحظائر الدجاج.
منافسة أسماك القرش العرض الأول الاثنين 22 أغسطس الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) حان الوقت لتتواجه أسماك القرش في منافسة لتحديد الفصائل الأقوى عبر أعظم المباريات التي شهدها المحيط على الإطلاق. ففي 10 مسابقات مثيرة، سيثبت مرة جديدة، وإلى الأبد أي أسماك القرش هي أفضل لاعب في البحر المفتوح. والمرشحة الأولى هي سمكة Great White، ولكن هل يمكنها التغلب على Shortfin Mako في سباق الـ 100 متر؟ أو القفز فوق سمكة Thresher Shark؟
أسماك القرش الكامو العرض الأول الاثنين 29 أغسطس الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) هل تستطيع أسماك القرش تغيير لونها كما تشاء من أجل تعزيز قدراتها المفترسة؟ من خلال تجارب رائدة، يجيب عالما أحياء مختصان في أسماك القرش على هذا السؤال المحيّر. ويأمل العالمان الدكتور ريان جونسون ومرشح الدكتوراه جيبس كوغورو في التقاط تغيرات الصباغ لحظة بلحظة لفهم كيف تتلاعب هذه الحيوانات المفترسة في قمة المحيط بخلاياها الجلدية لتفعيل ميزة التمويه التي تتمتّع بها.
أسماك القرش الوحشية العرض الأول الاثنين 5 سبتمبر الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) تتجمع الأسماك من فصيلة «القرش النمر» كل عام بأعداد كبيرة في ماوي. ولطالما كان السبب في هذا الأمر لغزاً. والآن سوف يتدّرب فريق من عالمات أسماك القرش الشجاعات على متابعة أحد أكثر الحيوانات شراسةً في المحيطات لمعرفة ذلك. وهذا يعني الغوص الحرّ وصراعات وجهاً لوجه ومواجهات من دون حماية. لكن هؤلاء الشابات سيفعلن كل ما يلزم للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتجنها لحل اللغز.
ملكات أسماك القرش العرض الأول الاثنين 12 سبتمبر الساعة 08:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) 07:00 مساءً (بتوقيت السعودية) يُفترض في مملكة الحيوان غالباً أنّ الذكور هي الأكثر هيمنة، لكن هل لهذه النظرية أي صدقيّة في المحيط؟ يبحث العلماء عن إجابات لفهم ما إذا كانت أكبر وأشرس أسماك القرش من الإناث. من أسماك القرش البيضاء والضخمة في جنوبي أفريقيا إلى أسماك Tiger Sharks في جزر المالديف، يسعى الفريق للكشف عن أصحاب السيطرة المطلقة في الأمواج.