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سرقة مجوهرات بملايين الدولارات من شاحنة مصفحة في كاليفورنيا

سرقة مجوهرات بملايين الدولارات من شاحنة مصفحة في كاليفورنيا
19 يوليو 2022 11:17

قالت السلطات الأميركية إن مجوهرات وأحجاراً كريمة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات مملوكة لعارضين في معرض للبيع بالتجزئة في ولاية كاليفورنيا سُرقت من شاحنة مدرعة كانت تسير شمال لوس انجليس الأسبوع الماضي.
 
وقالت براندي سوانسون، مديرة المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات الذي يستضيف معارض البيع بالتجزئة في مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إن حادث السطو وقع في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو في مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.

وأبلغت السلطات في البداية عن وقوع السرقة في مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس انجليس، لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) أكدوا في وقت لاحق أن المكان هو في فريزر بارك على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب في مقاطعة كيرن.

وقال أحد البائعين الضحايا شريطة عدم الكشف عن هويته متحدثا إلى قناة (كيه.سي.إيه.إل9) التابعة لشبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية ومقرها لوس انجليس، "كانت جميعها مجوهرات نفيسة... لكنها اختفت وحسب".

وتابع "يوم الأحد كان لديك بضائع، أما اليوم فلا شيء لديك". وقال إن الكثير من البضائع المسروقة كانت قطعا فريدة من نوعها.

وقالت سوانسون إن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجار كريمة تخص 18 عارضا فرديا في معرض في سان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو. وكانت تلك البضائع في طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها في باسادينا.

ولم يجر الإدلاء بمزيد من التفاصيل فيما يخص حادثة السرقة.

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المصدر: وكالات
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