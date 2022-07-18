إطلاق «إعلامي المستقبل».. بمشاركة 60 متدرباً

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الاثنين، انطلاق النسخة السادسة من برنامج التدريب الصيفي «إعلامي المستقبل» للعام 2022، المخصص للناشئين والذي يستمر في مبنى الهيئة حتى 11 أغسطس المقبل.

يشارك في هذه الدورة من البرنامج 60 طالباً وطالبة من الفئة العمرية ما بين 10 وحتى 16 سنة، لتدريبهم على مدى 4 أسابيع من ورش العمل الحضورية خلال الفترة الصباحية، على أساسيات المهارات الإعلامية المختلفة، بهدف استكشاف وتنمية خبرات الموهوبين من طلبة المدارس المشاركين، وتعزيز قدراتهم في المجال الإعلامي.

وبدأ برنامج «إعلامي المستقبل» بيوم تعريفي اشتمل على جولة في مرافق وأقسام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فيما تغطي الورش والحلقات الأسبوعية القادمة جوانب تقنية وفنية في مجالات التصوير والمونتاج، وعدد من التطبيقات العملية في الاستوديوهات، بالإضافة إلى التدريب على مهارات الكتابة الإبداعية والإعلام الرقمي والأمن والسلامة الإلكترونية، ومهارات الصوت وفن الإلقاء، وأساسيات العمل الإذاعي.

ويقدم الورش مدربون وخبراء من مركز الشارقة للتدريب، ويتاح للناشئين المتدربين الاستفادة من التطبيق العملي في استوديوهات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وكان المركز قد فتح الباب أمام الطلبة الراغبين بالمشاركة في البرنامج في وقت سابق من خلال التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بالهيئة.

يشار إلى أن مركز الشارقة للتدريب الإعلامي التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يستهدف تدريب الناشئين والطلاب وصقل خبرات الكوادر الإعلامية الشابة، وتأهيلها لسوق العمل في قطاع الإعلام، وتعزيزها بمهارات ذات جودة واحترافية عالية، تمكنها من الإبداع في مختلف المنابر الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والرقمية.