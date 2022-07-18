أحمد القاق.. «ملناش غير بعض»

عمّان (الاتحاد)

أطلق الفنان أحمد القاق أغنية بعنوان «ملناش غير بعض» باللهجة المصرية، وهي من ألحان مصطفى أمين، وكلمات أحمد عبدالنبي وتوزيع مكس، وماستر Je Zo، وتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زيد أبو طالب.

تناول القاق من خلال هذا العمل، الغربة، والابتعاد عن الأهل والأصحاب رغم الفوائد والمنافع، إلا أنها تزيد من مشاعر الحزن نتيجة هذا التباعد، ليبقى تحت تأثير الذكريات والحنين الذي يسيطر عليه لتلك اللحظة التي تجمعه بالأهل والأصدقاء ووطنه الذي يحلم بالعودة اليه، لتحقق خلال أقل من 48 ساعة على إطلاقها أكثر 250 ألف مشاهدة على القناة الرسمية بالـ«يوتيوب».

والفنان أحمد القاق بدأ مسيرته الفنية بتقديم أعمال غنائية هادفة ذات رسائل اجتماعية، حيث أطلق خلال جائحة «كورونا» أغنية «الله الله» وصورها بطريقة التباعد الاجتماعي بمشاركة 300 طفل من الأردن وبعض الدول المجاورة، كما أطلق أغنية بعنوان «متلازمة السعادة»، وهي خصيصاً للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، وأيضاً تم العمل عليها خلال الجائحة وبطريقة التباعد الجسدي، وشارك فيها 200 شخص من المتلازمة من كل أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن القاق يسعى من خلال هذه الأعمال إلى تسليط الضوء على تلك الفئات، خصوصاً في الجانب الفني وإشراكهم بهذه الأعمال يهدف إلى المساهمة بالتخفيف من المعاناة نتيجة إصابتهم بهذه الأمراض لتحمل أعماله التشارك والإنسانية التي يجب أن يتم توظيفها في الأعمال الفنية.

وأكد القاق أنه يواصل العمل والتحضير لـ 3 أغنيات جديدة، سيتم طرحهم خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن هذه الأغنيات عمل بدأ في تصويره بأسلوب الفيديو كليب وتتناول هذه الأعمال كالعادة، مواضيع اجتماعية ذات رسالة هادفة.