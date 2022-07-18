«إعلامي المستقبل».. ترفد المجتمع بطاقات إبداعية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تنظم مبادرة «إعلامي المستقبل» في مؤسسة التنمية الأسرية، حزمة من البرامج والورش التدريبية خلال فترة الصيف للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً في مختلف المجالات الإعلامية، لرفد المجتمع بمجموعة من الإعلاميين الصغار وبث رسائل إعلامية اجتماعية هادفة.

هذه البرامج تسلط الضوء على مواهب الأطفال وتشجعهم، وتهدف إلى تنمية مهاراتهم الإعلامية المختلفة، وتوفير بيئة مرحة لتحفيز التفكير الإبداعي، وإشراك أصحاب الهمم في التعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم.

قالت فاطمة راشد الظنحاني مسؤول مبادرة «إعلامي المستقبل»، إن مؤسسة التنمية الأسرية تنظم برنامجاً صيفياً إعلامياً تدريبياً للأطفال والمراهقين، عبر مجموعة من الورش التدريبية وجلسات التصوير، ومنها برنامج فنون التصوير والمونتاج، ويتضمن ورشة «من إخراجي»، «التصوير المائي»، «المونتاج وتحرير الفيديو»، و«السيناريو»، كما يتضمن «فنون الكتابة الإعلامية» وفنون «الكتابة الصحفية»، إضافة إلى «ورشة فن القراءة السريعة» و«أساسيات الكتابة» و«كيفية كتابة المقالات» و«رحلتي مع الكتابة»، و«البرنامج التدريبي الإعلامي الوطني» الذي يحتوي على عدة ورش أهمها «سلوكيات وسائل التواصل الاجتماعي»، «رقمي ولكن»، «أخلاقيات الإعلامي الناجح»، و«الإعلام الوطني.. مبادئ وأخلاقيات».

تثقيفية وتوعوية

كما يتضمن البرنامج الصيفي أيضاً عدة جلسات تثقيفية وتوعوية في حب الوطن، منها جلسة حوارية بعنوان «في حب خليفة»، وجلسة ثقافية بعنوان «إجازتي كيف أقضيها»، وتتخلل هذه الجلسات جلستان لتصوير مقاطع فيديو للأطفال للنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الرحلات التثقيفية الميدانية. وأوضحت الظنحاني أن مبادرة «إعلامي المستقبل» تعمل على اكتشاف مواهب الأطفال، ومنحهم فرصة الظهور والتأثير الإعلامي، ونقل رسائل اجتماعية هادفة لأفراد المجتمع، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة لتحقيق التأثير اجتماعياً وسلوكياً، وتنمية وتطوير مهاراتهم الإعلامية المختلفة من خلال الورش والدورات الإعلامية المتنوعة، بالإضافة إلى نشر مقاطع لرسائل اجتماعية يتم بثها عبر منصات المؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الراوي الصغير»

وأضافت: للمشاركة في مبادرة «إعلامي المستقبل»، يجب أن يتراوح عمر الطفل بين 8 و18 عاماً، وعليه أن يرسل مقطع فيديو هادف- لا يتجاوز الدقيقة الواحدة- يعرض فيه مهاراته الإعلامية المختلفة، ويحتوي على رسالة اجتماعية، على أن تتمحور المشاركات حول «المثقف الصغير»، «المتحدث البارع»، «التمثيل»، «رائد التواصل الاجتماعي الصغير»، و«الراوي الصغير»، كما تتضمن المبادرة دورات مونتاج وإخراج وكتابة سيناريوهات ومشاهد اجتماعية تلامس الأطفال وتؤثر بهم، وذلك بمعدل جلسة كل شهر وتكون من تقديم أعضاء المبادرة.

إعلام رقمي

تشير فاطمة الظنحاني، قائلة: تم تنظيم عدة جلسات تفاعلية من تقديم أعضاء مبادرة إعلامي المستقبل، ناقشت عدة مواضيع منها «أطفالنا والتنمر الإلكتروني ووسائل الحماية»، «قراءات الصغار وأمنياتهم»، «التفكير الإبداعي»، و«إكسبو بعيون الصغار»، كما سيتم إطلاق برامج وورش تدريبية تخدم الأطفال في مجال الإعلام الرقمي، ومنها: «مهارات التقديم، التأثير الاجتماعي، وكيفية التعامل الرقمي»، إضافة إلى تنظيم رحلات متنوعة إلى مقار إعلامية مختلفة للتعرف عن قرب على وسائل وقنوات الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة، مثل رحلة إلى «تلفزيون سما دبي، وتلفزيون أبوظبي، وتلفزيون الشارقة»، للتعرف على طرق عمل الإذاعة وإعداد البرامج التلفزيونية.