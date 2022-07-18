«4 ستات شداد».. يجمع ليلى وإلهام

محمد قناوي (القاهرة)

تلتقي الفنانة ليلى علوي بالفنانة إلهام شاهين سينمائياً بعد غياب استمر 26 عاماً، منذ أن قدما معاً بطولة فيلم «يا دنيا يا غرامي» من خلال الفيلم الجديد «4 ستات شداد».

ويناقش الفيلم قضايا المرأة في المجتمع، خاصة المرأة المستقلة، لأن 40% من الأسر المصرية اليوم تعولها امرأة وتتحمل مسؤوليتها بمفردها، كما يركز العمل على اختفاء دور الرجل في المجتمع في كثير من الأحيان.

على جانب آخر، تستعد ليلى علوي لتقديم الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي «ماما حامل»، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملاً وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أسرة ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل الأم.

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد «التاريخ السرى لكوثر»، والذي شهد العديد من التوقفات منذ بدء تصويره عام 2017، حتي تم الانتهاء منه مؤخراً ليكون جاهزاً للعرض خلال الموسم الصيفي الحالي، وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أحداث مختلفة.

أما إلهام شاهين فتستعد لتصوير فيلم بعنوان «بنات صابرة»، الذي يسلط الضوء على زواج القاصرات، ويشارك في بطولته كلا من بشرى وهالة صدقي ووفاء عامر وأحمد وفيق وباسم سمرة.