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6 طرق للتخلص من الاكتئاب
6 طرق للتخلص من الاكتئاب
19 يوليو 2022 00:53

ترجمة: عزة يوسف
 
يحتاج الاكتئاب إلى معالج مختص، لكن لتحقيق أقصى استفادة من العلاج، يجب على المصاب القيام بعدة أشياء لمساعدة نفسه، كما ذكرها موقع «Kids Health» الأميركي:

- الرياضة
يمكنك المشي السريع لمدة 15 إلى 30 دقيقة كل يوم أو الرقص أو ممارسة اليوغا، فقد لا يشعر المصابون بالاكتئاب بأنهم نشيطون بدنياً، إلا أن بدء أي نشاط بدني يساعد على تحسين المزاج والحالة النفسية.

- الطعام الصحي
يعاني الكثير من المصابين بالاكتئاب من انغلاق الشهية والميل إلى تجنب الطعام، لذلك يجب التأكد من تناول الطعام الصحي، الذي يتضمن الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، مع تقليل من الكربوهيدرات التي تحتوي على سكر مضاف.

- تجاهل المشاكل
قد يكون من الجيد التحدث عما يزعج ويسبب المشاكل مع صديق، إلا أن الاكتئاب يدفع المصاب به للشكوى الزائدة واللوم وتضخيم المشاكل أكثر من اللازم.. ولا بأس في التعبير عن الأفكار والمشاعر مع الأشخاص الذين يهتمون بالمريض، لكن لا يركز كثيراً على المشاكل ويتحدث عن الأشياء الجيدة في حياته، وهو ما يساعد في تحسين الحالة النفسية بشكل أكثر إيجابية.

- التعبير عن النفس
يعاني المصاب بالاكتئاب من عدم القدرة على الإبداع أو الشعور بالمرح، غير أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعده على تدفق الوسائل الإبداعية مثل الرسم أو الخياطة أو الطهي أو الكتابة أو عزف الموسيقى، ويمكنه أيضاً القيام بأشياء يستمتع بها مثل اللعب مع حيوان أليف أو مشاهد فيلم كوميدي، حيث تساعد تلك الأنشطة على التخلص من الاكتئاب.

- الأشياء الجيدة
يؤثر الاكتئاب على نظرة الشخص للحياة من حوله والتي تبدو كئيبة وسلبية ويائسة، ولتغيير وجهة نظره، يجب أن يمارس الامتنان ويلاحظ الأشياء الجيدة في كل يوم.

- التعاطف مع الذات
يجب على من يعاني من الاكتئاب، إظهار بعض التعاطف واللطف مع نفسه، وعندما يمر بوقت عصيب، من الضروري أن يدرك أنه ليس وحده.

الاكتئاب
علاج الاكتئاب
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