علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى بكين

كثيرة هي البلاد ذات التاريخ المجيد والبطولات والقصص ذائعة الصيت، لكن أكثرها لا يزال عالقاً في ماضيه حتى اليوم، منحبساً لم يتطور ولم ينل نصيبه من مواكبة العصر ومسابقة الزمن، بكين ليست واحدة من هذه البلاد.

لقد جمعت العاصمة الصينية بكين بين ماض تليد لا تزال آثاره وكثير من معالمه حاضرة حتى اليوم، وبين حداثة وتطور وإنجازات عمرانية واقتصادية مهولة يُضرب بها المثل في عالم اليوم، الأمر الذي جعلها محط أنظار الجميع، وجعلها وجهة مثالية للإلهام والتعلم وبالطبع السياحة.

من المدينة المحرمة وقصصها القاسية إلى معبد السماء وقرابينه التاريخية، تزخر بكين بسحر فريد، فهي تجبرك على فقدان ذاتك في شوارعها المليئة بالشغف والتفاصيل، عالم آخر وبشر مغايرون يختلفون عنّا كثيراً في العادات والتقاليد، في الدأب والنشاط، في مساحات العيش ورحابة الحياة وفي أشياء أخرى كثيرة.

مدينة مكتظة بالسكان تطوي بين جوانحها أكثر من 20 مليون نسمة من سكان محليين فضلاً عن الزائرين الكُثر القادمين إليها من كل مكان، وفي هذا الإطار تتعدد معالم الجذب التي تجعلك نظرياً تختار بكين كوجهة سياحية لك، حيث المعالم التاريخية والحدائق والتلال والوديان والمتاحف ومراكز الفنون ومراكز التسوق والشوارع، كل هذا يجتمع داعياً إياك لزيارتها واقتناص التجربة.

بالطبع أول ما يتبادر إلى ذهنك حال ورود اسم بكين أمامك هو سور الصين العظيم، وبالفعل هو معلم تاريخي يستحق الزيارة عن جدارة، فهو أطول سور ممتد من صنع الإنسان على وجه الأرض، وهو واحد من سبعة أبنية مدرجة تحت مسمى «عجائب الدنيا السبع الجديدة»، وكذلك هو أحد أهم مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، لكن عليك أن تستعد بمجهود بدني كبير حتى تستطيع توفيته حقه، فاستعد..

المدينة المحرمة اسم يشعل في داخلك الفضول ويجعلك تتساءل عن ماهيتها ولماذا هي محرمة، هي قصر إمبراطوري ذو عمر طويل ممتد لأكثر من 600 عام يعود لأباطرة الصين الملقبين بأبناء السماء، حُرِّم دخوله أو الاقتراب من حيزه على العامة، لذلك سمي محرماً، وهو من أهم المزارات السياحية في العاصمة بكين، لما يحمله من تفاصيل معمارية غاية في الحضور والجمال فضلاً عن تاريخه المهيب.

لا تتوقف الصين عن إبهار زائريها من الناحية الثقافية والتاريخية، وكيف لا وهي المدينة المؤسسة قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام، لكن بجانب مواقعها الأثرية الكثيرة يبرز وجه حداثي رائع لبكين يتجسد ويتبلور في مراكز التسوق المنتشرة بها في كل مكان، فكل ما تحلم به من منتجات أو احتياجات ستجدها هنا.

أحد أكثر الأشياء التي تجذب الإنسان خلال زياراته المتعددة لكثير من الأماكن حول العالم، هي المجتمعات ذاتها والشوارع والتقاليد والطعام والناس وما دأبوا عليه من عادات وطرق معيشة وحياة، والصين في هذا السياق زاخرة بكم كبير من الخصوصية والاختلاف، لا شيء حقاً يشبهها في العالم، وهذا يدعوك لتأمل المدينة والاستمتاع بها حتى آخر رمق.