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«إنستجرام» تسمح بالتسوق عبر الرسائل المباشرة
«إنستجرام» تسمح بالتسوق عبر الرسائل المباشرة
18 يوليو 2022 22:09

قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، اليوم الاثنين إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل. وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن خاصية إنستجرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة «ميتا باي» للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

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