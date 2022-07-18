بيومي فؤاد بـ3 وجوه سينمائية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى الممثل المصري بيومي فؤاد من تصوير مشاهده في فيلم "مغامرات كوكو"، ويجسد شخصية طبيب بيطري، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا حول صراع الخير والشر من خلال عالم الحيوان، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، ونانسي صلاح.

ومن جانب آخر، بدأ بيومي تصوير مشاهده في الفيلم الكوميدي "سنة أولى خطف"، يناقش خلاله العديد من القضايا الأسرية المهمة مثل انشغال الآباء عن أبنائهم، من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، وفشلت في العديد من عمليات النصب، ويلجأ افرادها بالصدفة لخطف الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، تأليف محمد رضا، وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر، ويشارك في بطولته أحمد فتحي، ومي كساب.

ويتنظر فؤاد طرح فيلمه "تسليم أهالي"، ويجسد شخصية موظف بمصلحة الشهر العقاري، يقع في غرام زميلته والتى تلعب دورها الراحلة دلال عبد العزيز، وتدور أحداثه فى إطار الكوميديا الإجتماعية حول زوجين يسعيان للهجرة إلى كندا من أجل تحقيق أحلامهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب، تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته عبدلله مشرف، وعمرو وهبة.