أحمد السقا.. «وزن الريشة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل المصري أحمد السقا أولى تجاربه الدرامية خلال مشواره الفني على عالم المنصات الرقمية، من خلال مسلسل «وزن الريشة»، ويجسد شخصية بطل رياضي فى إحدى الألعاب، ومع تصاعد الأحداث تنقلب حياته رأساً على عقب.

وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية، حول عدد من القضايا الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج مريم أحمدي.

وعلى الصعيد السينمائي يواصل السقا تصوير مشاهده المتبقية في فيلم «السرب»، ويجسد شخصية أحد كبار القبائل العربية، ويتعاون مع جماعات المسلحة ويقوم بتهريب البترول من أجل الحصول على الأموال.

تدور أحداث الفيلم فى إطار التشويق والإثارة ويتناول أحداث الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ومنى زكي.