الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أحمد السقا.. «وزن الريشة»
أحمد السقا
18 يوليو 2022 20:35

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
يخوض الممثل المصري أحمد السقا أولى تجاربه الدرامية خلال مشواره الفني على عالم المنصات الرقمية، من خلال مسلسل «وزن الريشة»، ويجسد شخصية بطل رياضي فى إحدى الألعاب، ومع تصاعد الأحداث تنقلب حياته رأساً على عقب.
وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية، حول عدد من القضايا الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من التحديات والصعوبات وهو ما يضيف حالة من التشويق والإثارة، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عيبة، وإخراج مريم أحمدي. 
وعلى الصعيد السينمائي يواصل السقا تصوير مشاهده المتبقية في فيلم «السرب»، ويجسد شخصية أحد كبار القبائل العربية، ويتعاون مع جماعات المسلحة ويقوم بتهريب البترول من أجل الحصول على الأموال. 
 تدور أحداث الفيلم فى إطار التشويق والإثارة ويتناول أحداث الضربة الجوية التي نفذها الجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته آسر ياسين، ومنى زكي. 

مصر
أحمد السقا
مسلسل
مسلسلات
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©