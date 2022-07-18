أبوظبي تقود قطاع الألعاب الإلكترونية بتقنية «البلوك تشين»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شبكة «أتاريوس»، شريك مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، عملتها الرقمية الجديدة تحت اسم ATRN بهدف تأسيس منظومة متكاملة للألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين في أبوظبي لتكن العملة الأولى من نوعها في المنطقة، ومن خلال العملة الجديدة ومنصة «أتاريوس»، سيتمكن مطورو الألعاب في جميع أنحاء المنطقة من تطوير الألعاب باستخدام أحدث تقنيات الترميز، وسيتاح للاعبين تحقيق الأرباح المادية من خلال خيارات «اللعب مقابل الربح».تمت إتاحة العملة الرقمية ATRN حالياً بشكل مبدئي لمرحلة ما قبل الطرح الأولي على منصة التداول الخاصة بالألعاب، وهي بمثابة حجر الأساس لشبكة أتاريوس ومنظومة الألعاب الخاصة بها «جيم فاي» (GameFi)، وستسهم العملة الجديدة في إطلاق الإمكانات الكاملة للمنصة ليستفيد مطورو الألعاب واللاعبون على حد سواء، وسيتوفر ما مجموعه ثمانية ملايين عملة ATRN خلال مرحلة ما قبل الطرح.

وفي إطار سعيها لتنمية وتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في أبوظبي، تعمل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية على بناء مجتمع شامل يمكّن مطوري الألعاب والناشرين من التواصل مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم، وستسهم الخطوة الجديدة في تعزيز منظومة الألعاب الشاملة الحالية، مما يتيح لمطوري الألعاب في أبوظبي بناء ألعابهم المبتكرة بالاعتماد على تقنية البلوك تشين، وباستخدام واجهة برمجة مصممة خصيصاً لهذه الغاية (API) من قبل شبكة أتاريوس.

ووفقًا لتقرير نشره «داب ريدار» (DappRadar) و«بلوك تشين جيم آليانس» (Blockchain Game Alliance)، فقد شهدت صناعة الألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين نمواً بنسبة 2000% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها العالمية إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025.

وصرّح حسين العميرة، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى «شبكة أتاريوس» قائلاً «تعتبر عملة التداول الرقمية الجديدة المخصصة للألعاب (ATRN) بمثابة اللبنة الأساسية لشبكة أتاريوس ومنظومتها الشاملة للألعاب جيم فاي (GameFi)، ومن شأن هذه العملة الرقمية الجديدة أن توفر الكثير من المزايا لمالكيها، مما سيتيح الاستفادة من الإمكانات الكاملة للمنصة، ومن خلال دمج تقنية البلوك تشين والعقود الذكية والرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال والعملات المشفرة، ستوفر شبكة أتاريوس عبر منصتها أفضل منظومة ألعاب متكاملة لاستوديوهات الألعاب التي ترغب في الاستثمار في مفهوم عالم الإنترنت القائم على البلوك تشين (Web3)، ويأتي منتجنا الجديد تلبيةً لتطلعات مطوّري المحتوى المبتكرين، ومستخدميهم النهائيين أي اللاعبين، وتحقيقاً لمهمتنا الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة في قطاع الألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين، مما يضمن مواصلة تنمية وتطوير هذا القطاع بصورة عامة».

وكانت شبكة أتاريوس قد أطلقت مؤخراً محفظة رقمية خاصة تمكّن المستخدمين من استخدام جميع العناصر المستقبلية ضمن منظومتها المتكاملة للألعاب. ويمكن تنزيل المحفظة من متجر جوجل بلاي ومتجر آبل ستور.

ومن جانبه، قال جيمس هارت، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية «تحمل الألعاب الإلكترونية المدعومة بتقنية البلوك تشين الكثير من الإمكانات الواعدة والقدرات لإحداث نقلة شاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، في ظلّ سعي مطوري الألعاب إلى تحديث النماذج المالية لألعابهم وفي الوقت نفسه توفير القيمة والفرص والتجارب المطوّرة للاعبين، واليوم أصبحت أبوظبي وجهة رائدة عالمياً لشركات الألعاب من كافة الأحجام، وتفخر أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية بالدعم الذي تقدمه لشركائها بينما نتضافر ونوحد جهودنا من أجل تنمية قطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في أبوظبي، وتشكل هذه الخطوة الجديدة من شبكة أتاريوس دليلاً على مستويات الابتكار المتقدمة التي تشهدها العاصمة الإماراتية».

يُشار إلى أن أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية هي مبادرة تشاركية تجمع تحت مظلتها قطاع الألعاب في أبوظبي بهدف توحيد الجهود لتنمية وتطوير هذا القطاع الذي يكتسب اليوم أهمية اقتصادية كبيرة، ويشارك في دعم هذه المبادرة اليوم أكثر من 25 شريكاً، من بينهم «twofour54»، و«يونيتي تكنولوجيز»، و«فلاش إنترنينمنت»، ورابطة المحترفين الإماراتية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وهيئة المنطقة الإعلامية وشبكة أتاريوس.