«حي دبي للتصميم».. يطلق «الصيف المبتكر»

أعلن حي دبي للتصميم عن انطلاق فعاليات «الصيف المبتكر»، التي تضم أجندة حافلة بورش العمل والأنشطة بين 20 يوليو ولغاية 26 أغسطس 2022، وتستهدف الفعاليات جميع أفراد المجتمع من كافة الأعمار خلال موسم الصيف والعطلات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.

بمناسبة إنطلاق الفعاليات قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم «يمتلك حي دبي للتصميم مزيجاً متنوعاً من الأنشطة وقائمة من الفرص الإبداعية المتنوعة والمناسبة لكل موسم، ويستقبل الحي موسم الصيف المبتكر، وهو دعوة للمبدعين من جميع الأعمار لإطلاق العنان لمواهبهم وخوض مجموعة كبيرة من التجارب الثرية والتي تسهم في اكتساب مهارات جديدة».

وأكدت البستكي «نتعاون مع عدد كبير من الشركاء في تنظيم الفعاليات التي تتيح الفرصة للجميع بالمشاركة والاستمتاع بالتجارب المهلمة، حيث نواصل خلال هذا الموسم رعاية المواهب الناشئة وتمكينها بما يعكس صورة دبي كعاصمة للتصميم والإبداع في المنطقة».

وتقام الفعاليات في المبنى 6 بالحي وتشمل أنشطة متنوعة مثل تنسيق الزهور وأعمال البستنة، تصنيع الروبوتات، وفنون الكتابة والخط، ودروس التزيين وتصفيف الشعر، ومهارات التصوير الفوتوغرافي وصناعة الشموع، بالإضافة إلى جلسات التدريب الرياضية وجلسات تدريبية في التسويق وبناء العلامات التجارية وغيرها من الموضوعات.

وتقام الجلسات التدريبية بالتعاون مع CAMP، وهي عبارة عن جلسات تدريب رياضي لكامل الجسم مدتها 50 دقيقة تسهم في تقوية الجسم وتمكين العقل، بما يقدم فرصة للمشاركين لرفع مستوى اللياقة البدنية من خلال موقع مجهز بالكامل لاستقبال المشاركين في «ذا بلوك».

ويكشف حي دبي للتصميم عن جدار كبير للتلوين وليس للأطفال فحسب، بل إن جميع الزوار مدعوون لإطلاق العنان لابداعاتهم في هذه المساحة الكبيرة.

ويعتبر حي دبي للتصمصم وجهة للمبدعين ورواد الأعمال، وسيقدم من خلال برنامجه الصيفي فرصاً للمبدعين من جميع الأعمار لتبادل الأفكار ومشاركة الإبداع والإلهام، بالإضافة لإمكانية التسوق من المحال التجارية والأكشاك المقامة ضمن الفعالية، ومجموعة الأنشطة ذات الصلة بممارسات الاستدامة وتطبيقات التكنولوجيا، مع مجموعة من الفعاليات المخصصة للأطفال.

ويعد الحي أحد المجمعات الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، والمخصص للتصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفن والبيع بالتجزئة، وتأتي فعالية «الصيف المبتكر» ضمن أجندة الحي الغنية بالفعاليات على مدار العام حيث نظم الحي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، برنامجاً شتوياً للأنشطة وورش العمل وأسابيع الموضة العربية للرجال والسيدات وفعالية الفن المبتكر وورش العمل خلال شهر رمضان المبارك. كما يستعد الحي لعودة أسبوع الموضة العربية للمرأة وأسبوع الموضة لموسم الخريف، وأسبوع دبي للتصميم وفي وقت لاحق من هذا العام.