جزيرة ياس تطلق أغنية «ياس ياس بيبي» بإيقاعات التسعينيات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق حملة «ياس ياس بيبي» المستوحاة من أغنية «آيس آيس بيبي» الشهيرة من فترة التسعينيات، والحائزة جوائز عدة. تأتي هذه الحملة بعد النجاح الذي لاقته حملة العام الماضي «عيش إجازتك صح» في جزيرة ياس، وتحتفي بمجموعة شاملة ومتنوعة من التجارب التي توفرها الوجهة، بدءاً من المدن الترفيهية التي سجلت أرقاماً قياسيةً عالمية، وصولاً إلى حلبة السباق، وتجارب التسوق، وتناول الطعام، والغولف، والإقامة في الفنادق الفاخرة، وتدعو الحملة الجديدة الضيوف لقضاء عطلات مميزة في الوجهة العالمية. تنطلق الحملة من خلال أغنية مُصورة تضمّ مجموعة من الشباب الذين يؤدون رقصاتهم في مختلف المرافق الترفيهية المنتشرة على الجزيرة، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، ومركز التسوق الشهير ياس مول، وحلبة مرسى ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وياس باي ووترفرونت. فيديو الأغنية التي أطلقتها الجزيرة في عام 2021، والمستوحاة من فرقة بي جيز وصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص، وحقق نحو 7 ملايين مشاهدة في الأسبوع الأول من إطلاقه، لذا من المتوقع أن يحقق فيديو الأغنية الجديدة، والمستوحى من فترة التسعينيات نجاحاً أكبر للاحتفال بعطلات مميزة ومغامرات جديدة. وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى إكسبيرينس هب، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية لجزيرة ياس، والتابعة لشركة ميرال: نحن متحمسون لإطلاق أغنية «ياس ياس بيبي» المستوحاة من أغنية كلاسيكية شهيرة من فترة التسعينيات، وتحويلها إلى أغنية الموسم الصيفي لهذا العام. للموسيقى تأثير قوي على الجمهور، وتعد أغنية «ياس ياس بيبي» استمراراً للرحلة الموسيقية للجزيرة التي بدأناها العام الماضي. نتطلع لرؤية الجميع وهم يستمتعون بأنغام هذه الأغنية المبهجة.

ويمكن مشاهدة الأغنية على صفحات جزيرة ياس على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب.