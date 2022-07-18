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تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر بعد حادث
تعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر بعد حادث
18 يوليو 2022 13:23

 أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الاثنين تعليق نشاط طيران البالون بالأقصر، جنوب مصر.

يأتي التعليق بعد حادث انحراف بالون باتجاه آخر، ما أدى إلى قطع في البالون. وهبط البالون، الذي كان يقل 28 راكبا، بسلام. وأصيب راكبان بإصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما.

وتقرر تعليق نشاط طيران البالون لحين انتهاء تحقيق لجنة من سلطة الطيران المدني في الواقعة. 

المصدر: وكالات
مصر
الأقصر
البالون الطائر
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