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زقزقة للعصفور.. خاصية جديدة في تويتر
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18 يوليو 2022 09:05

تفاجأ مستخدمو تطبيق تويتر في بعض دول العالم، بتحديث جديد، وهو إضافة صوت "زقزقة" العصافير، عند تحديث الصفحة.
 
وأبلغ عدد من المستخدمين للموقع العالمي، أن صوت زقزقة عصفور، يخرج عند تحديث الصفحة على الهاتف.

ومن المحتمل أنه تم اختيار صوت الطير للخاصية الجديدة، لأن الطائر الأزرق هو شعار الموقع، كما أن المنشورات تسمى تغريدات.

 
ووفقا لموقع "ذا فيرج"، فإن هذا الصوت متوفر لتطبيق تويتر على هواتف آيفون فقط، بينما يسمع مستخدمو هواتف أندرويد صوتا مختلفا لا يشبه زقزقة الطير.بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأشار الموقع إلى أن الخاصية لم تنتشر حول العالم، وأن الموقع يجربها مع المستخدمين في دول مختارة.

المصدر: وكالات
موقع تويتر
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