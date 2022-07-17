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«النائمون».. حرب في الفضاء
«النائمون».. حرب في الفضاء
18 يوليو 2022 00:08

دبلن (د ب أ)

تم إطلاق لعبة فيديو جديدة باسم «سيتزن سليبر» (المواطن النائم) أو «النائمون»، حيث تجري أحداثها في محطة فضاء متهالكة يعيش فيها مجتمع مليء بالاستغلال والفقر. وفي هذه اللعبة المعتمدة على الخيال العلمي والمتاحة لأجهزة إكس بوكس سويتك ولأجهزة الكمبيوتر الشخصي، تمتلك السلطة شركات قاسية ولا تلقي بالاً لآمال ورغبات سكان المحطة.
والفئة الأسوأ حظاً في الحياة على متن المحطة هم الذين يطلق عليهم «النائمون». فهؤلاء عمال سيطرت عليهم الشركات، من خلال وضعهم في نوع من أجسام الإنسان الآلي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

الفضاء
ألعاب الفيديو
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