«مايكروسوفت» تطلق خط أزياء

سان فرانسيسكو (د ب أ)

تطلق شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت خط أزياء يحمل خلفية نظام التشغيل ويندوز إكس بي الشهيرة. ويضم الخط 9 قطع أزياء منها قبعات وقمصان وسترات ويحمل اسم هارد وير.

وقالت أماندا أونيل مديرة إدارة التعددية الثقافية والاتصالات الاجتماعية في مايكروسوفت في منشور عبر الإنترنت: «هذه المجموعة (مجموعة الأزياء) مدفوعة بالانفتاح والاعتقاد أنه تنطلق غالباً، حتى أكثر الأفكار انتشاراً وتردداً، من إدراك وجهات النظر المتنوعة».

وإلى جانب القمصان التي تحمل خلفية ويندوز إكس بي الشهيرة، يحمل قميص آخر شعار برنامج الرسم الكلاسيكي إم.إس بينت (الرسام)، في حين تحمل القطع الأخرى الشعارات الشهيرة لمنتجات مايكروسوفت خلال التسعينيات.