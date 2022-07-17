«صيف الشارقة».. مفاجآت سياحية وباقات ترفيهية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، عن انطلاق حملة «صيف الشارقة 2022»، بحزمة مميزة من الباقات والعروض الحصرية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانيات والمرافق السياحية التي تتمتع بها المشاريع والمنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الإمارة، لتقدم تجارب استثنائية لكافة أفراد العائلة من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة «نرحب بزوار الإمارة من داخل الدولة وخارجها، ونستقبلهم بحملة متجددة تحت شعار (صيف الشارقة)، حيث نقدم باقات سياحية ومجموعة تجارب استثنائية تثري زيارة السائح وكافة أفراد العائلة صغاراً وكباراً، لتميز الإمارة بمنتجها السياحي الذي يقدم تجارب متنوعة لمحبي المغامرات والبيئة والتاريخ والثقافة والتراث والآثار والفنون إلى جانب الأنشطة البحرية والجبلية والترفيهية وأجندة الفعاليات والمعارض السنوية وغيرها الكثير، وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص فإننا نعمل وفق رؤى القيادة الرشيدة ونحو تعزيز حضور الشارقة ضمن الوجهات العالمية، التي تمتلك مقومات مميزة وخيارات متكاملة وتسهيلات ومرافق مختلفة لجميع سياح وزوار إمارة الشارقة».

وأضاف المدفع «عاماً تلو آخر تتضاعف وتتجدد الخيارات السياحية والترفيهية في الشارقة، ويتم العمل على تطوير تجارب سياحية متنوعة في مختلف مشاريع ووجهات الإمارة، وهو ما يدعم استراتيجيتنا نحو تعزيز أداء القطاع الفندقي ودعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني في الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق توجهات الشارقة بوضعها ضمن قائمة المدن الأكثر جذباً للسياح على مستوى المنطقة والعالم».

وتعمل «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» خلال الحملة مع 16 منشأة فندقية ستوفر باقات وعروضاً خاصة متاحة حصرياً للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وتتيح الهيئة من خلال حملتها الموسمية فرصة مميزة أمام الجميع للحصول على أسعار تنافسية وباقات حصرية مصممة خصيصاً للعائلات والحجوزات الفندقية، كما تقدم لهم خصومات على أسعار تذاكر الدخول لمجموعة مميزة من الوجهات ومعالم الجذب السياحي، لقضاء أوقات ممتعة لا تنسى في أنحاء الإمارة الباسمة، وتندرج هذه الحملة في إطار التزام الهيئة بإطلاق مبادرات نوعية تثري تجربة الزوار وتعزز ثقة السياح بإمارة الشارقة كوجهة عالمية ترقى لمستوى التطلعات.وتتضمن عروض الحملة، التي تتواصل من 14 يوليو إلى 30 سبتمبر المقبل، باقات مصممة خصيصاً للعائلات، تمكّن الزوار من التعرف على جماليات إمارة الشارقة، وتنوع بيئتها، وفي الوقت نفسه خوض تجارب ترفيهية متنوعة من ألعاب رياضيّة، وأنشطة عائلية ومأكولات، وجولات على الأماكن والوجهات التاريخية والتراثية والبيئية، بالإضافة إلى خيارات التسوق المميزة وغيرها الكثير، إذ تتطلع الحملة إلى تنشيط حركة السياحة، وترسيخ هوية إمارة الشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.