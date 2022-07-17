شيخة الجابري تكتب: الخطاب..

لم يكن خطاباً عادياً، كل شيء لحظتها لم يكن عادياً، هدوؤه، لمعة عينيه الغاليتين وهو يتحدث عن أخيه الراحل ويُثني على عهده، جلسته المطمئنّةُ، المُطمئِنة، ذاك الحنان الطالع من بين ابتسامة شفيفة قرأتها قلوبنا بين السطور، الأمان الذي يتسلل إليك من وراء شاشة يحادثك لحظتها عبرها أغلى قائد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

خطابه السامي ما كان مجرّد رؤية أو استراتيجية أو خطة مستقبلية، وإنما كان خطاب دولة يحمل بين طيّاته الكثير من الدروس والعلامات والآمال، والإيمان العميق بالإنسان ومستقبله، والرهان الأكيد عليه وبقدرته على أن يكون شريكاً مؤثراً، فهو الهدف الأول في رؤية وقناعة وإيمان القائد، وفي مقدمة أولويات الدولة.

حديث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان خطاب الوالد لأبنائه، والشقيق لأشقائه، هناك مشاعر فيّاضة بين ثنايا الكلمات، هناك سكينة، ووعد بأن «لا تشلون هم» أنا معكم، وحكومتكم، ومستقبلكم الذي نراه مستقبلاً للدولة التي تتكئ في سيرها نحو المستقبل على جهود وخبرات ومبادرات أبنائها نساءً ورجالاً، شباب وخبرات طويلة يعتز بها الوطن، كما نَحْنُ أبناء الوطن المحظوظون بقيادة مثالية تُحبنا ونحبّها أولها «زايد الخير» الحب الكبير، طيّب الله ثراه، وامتداداً لأبنائه الذين لم نشعرُ يوماً بأنهم بعيدون عنّا، بل إنهم الأقرب إلينا فهم أبناء زايد، وورثة عرش الحب والعطاء.

في جلسة سموه التي جاءت كقصيدة موشّاة بأعذب الكلام، وبمجسمات بديعية تُشبه الربيع في إطلالته ونداوته ولون الفرح الذي يهبُه لكل شيء حوله، تلك النظرات وذاك التواضع، عود الغاف الذي امتشق أناقته لم يكن إلّا رسالة يوجهها القائد للعالم بأن دولة الإمارات وطن للجميع محبة وتسامحاً وتعاوناً وتعاضداً وشراكة وبناء.

خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لفت أنظار العالم بما طرحه من سياسة متزنة واضحة مع دول العالم، وعلاقات قائمة على التسامح والتقدير والاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، وهو النهج الذي سارت عليه الدولة منذ تأسيسها ويؤكد عليه القائد، حفظه الله، ذلك أن الإمارات أصبحت اليوم وجهة عالمية، وقوة اقتصادية وسياسية مشهوداً لها بالحكمة والمصداقية والقرارات الصائبة.

لقد كنّا ننتظر أمام الشاشات بلهفة المحب إطلالة القائد التي تُسعدُ شعبه، وتنشرُ في قلوبهم طاقة من الفرح، والشعور الغامر بالسعادة، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، قائد من طراز فريد، ذو قلبٍ كبير يتسم بالعطف وتقدير الآخرين، لذلك يحبه شعبه، ويرى فيه حاضر البلاد، ومستقبلها الوهّاج.