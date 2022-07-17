ماجد المصري.. سجين في «مهب الريح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل ماجد المصري بطولة مسلسل «مهب الريح»، ويلعب شخصية سياسي ناجح يُتهم في قضية مخلة بالشرف وينتهي به الحال في السجن، مما يدفع زوجته للعودة مرة أخرى لعملها في المحاماة من أجل الدفاع عنه.

العمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «The Good Wife»، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية حول الجريمة والسياسة والقانون، وينتمي إلى الأعمال الطويلة من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على 3 أجزاء، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته إياد نصار، وجومانا مراد.

وقد انتهى المصري من تصوير مشاهده في فيلم «5 جولات»، الذي تدور أحداثه حول المشكلات التي تواجه الشباب بالإضافة إلى تحقيق حلمهم في الرياضة، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج مازن أشرف، ويشارك في بطولته أدهم الشروقاي، وداليا شوقي.

ويواصل ماجد تصوير مشاهده المتبقية بفيلم «أهل الكهف»، بعد توقف عامين، ويجسد شخصية أحد قادة الرومان، وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة، حيث يعود ثلاثة أشخاص إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الذي عاشوا فيه. العمل مأخوذ من رواية الأديب توفيق الحكيم والتي تحمل نفس الاسم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وغادة عادل.

ويتنظر المصري بدء تصوير مشاهده في فيلم «أهلاً بكم في باريس»، ويجسد شخصية محامٍ شهير ذي باع طويل في قضايا المرأة والدفاع عنها، عن قصة حقيقية حول معاناة 3 سيدات، قصة وإخراج خالد يوسف.