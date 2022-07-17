وفاة متسلق عقب سقوطه من على صخرة

قال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إن متسلقاً سقط على مسافة 50 متراً، مما أدى لوفاته في سلسلة جبال «هاي تاتراس» في شمال سلوفاكيا. وقالت هيئة الإنقاذ بالجبال إن شريكاً للضحية (56 عاماً) أبلغ عن سقوطه. وتم إرسال مروحية تقل رجل إنقاذ وطبيباً لموقع الحادث. وتم الإعلان عن وفاة المتسلق، وجرى نقل رفيقه غير المصاب من موقع الحادث بالجبل.

المصدر: وكالات