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كلب ينقذ رجلاً من حريق
أرشيفية
17 يوليو 2022 17:06

إنهم ليسوا أصدقاء أوفياء فحسب، ولكنهم منقذون أيضاً، هذا ما حدث مع رجل ألماني أنقذه كلبه من حريق محقق.

وذكرت الشرطة الألمانية ببلدة فينسن بالقرب من مدينة هانوفر، اليوم الأحد، أن الرجل صاحب الكلب ترك حاوية النار التي عادة ما يتم استخدامها للشواء في الصيف أو للتدفئة بالشتاء دون أن يراقبها، وخلال ذلك كان هناك خشب موضوع بجانب الحاوية والتهمته النيران.

ولم ينتبه الرجل للحريق إلا من خلال نباح كلبه الذي كان منتبها لما يحدث.

وطلب جيران الرجل قوات الإطفاء، وتعاونوا في إخماد الحريق.

وصحيح أن الكلب أسهم في إنقاذ الرجل من الحريق، إلا أنه تم اتخاذ إجراءات ضد الرجل لوجود مخالفة إدارية بسبب احتراق أخشاب.

المصدر: وكالات
ألمانيا
حريق
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