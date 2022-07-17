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الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي
الحالة الصحية لخالد الصاوي
17 يوليو 2022 14:45

محمد قناوي (القاهرة)
أعلن الممثل خالد الصاوي إصابته بفيروس كورونا بعد أن أكدت نتيجة المسحة التي أجراها أنها إيجابية، ويلتزم بالعزل في منزله، ليصبح أول الفنانين إصابةً في الموجة السادسة من الفيروس، والتي تنتشر في مصر حالياً.

نشر الصاوي صورته من داخل العزل المنزلي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً عليها بتحدي الفيروس، وكشفت زوجته مي كُريم عن آخر تطورات الحالة الصحية له. وقالت: خالد الحمد الله بخير، وحالته الصحية مستقرة، والأعراض بسيطة جداً، مشيرة إلى أنه ملتزم بالعزل المنزلي وليس بالمستشفى ويتابع مع طبيبه الخاص، وقريباً سيعود لتصوير أعماله الفنية.

على الجانب الآخر، قام المخرج أحمد عبد الحميد بتأجيل تصوير مشاهد الصاوي في مسلسل «أعمل إيه»، تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد، ويشارك في بطولته صابرين، سهير المرشدي، ندى بسيوني، دنيا المصري، نور، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي.

تدور أحداث العمل في 45 حلقة حول شخصية رب أسرة، ويناقش قضايا وموضوعات اجتماعية تشغل الأسر، ويطرح تساؤلات يترك للجمهور للتفكير فيها.

وكان الصاوي قد انتهى من تصوير مشاهده في فيلم «مغامرات كوكو»، مع بيومي فؤاد، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، أوس أوس، ونانسي صلاح، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

العزل المنزلي
مواقع التواصل الاجتماعي
خالد الصاوي
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