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عودة 27 قطعة أثرية إلى كمبوديا
عودة 27 قطعة أثرية إلى كمبوديا
17 يوليو 2022 00:34

(وكالات)

احتفل المتحف الوطني في العاصمة الكمبودية بنوم بنه باستعادة 27 قطعة أثرية من أميركا، وقام دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأميركي وباتريك مورفي السفير الأميركي بتسليم القطع الأثرية لإدارة المتحف، وقال فويورنج ساكونا وزير الثقافة الكمبودي، إن القطع المستردة تأتي ضمن 100 قطعة أثرية لا تقدر بثمن نجحت بلاده في استعادتها قبل بيعها، وأعلن السفير مورفي خلال الحفل عن منحة من صندوق السفراء للحفاظ على التراث بقيمة 360 ألف دولار لدعم ترميم معبد برياه فيهيار، تضاف إلى 406 آلاف دولار تم تقديمها بالفعل للحفاظ على المعبد التاريخي في شمال كمبوديا. 

كمبوديا
بنوم بنه
أميركا
قطع أثرية
الآثار
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