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أوبرا «مدام باترفلاي» على شاطئ «كونستانس»
أوبرا «مدام باترفلاي» على شاطئ «كونستانس»
17 يوليو 2022 00:34

(وكالات)

تتحول بحيرة كونستانس في النمسا إلى منصة للموسيقى والدراما خلال شهري يوليو وأغسطس مع انطلاق مهرجان بريجنز، ويستضيف المسرح المفتوح على خلفية البحيرة الخلابة 80 عملاً مسرحياً وغنائياً، على رأسها أوبرا «مدام باترفلاي» للموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني.

ويشارك في العرض مئات من العازفين والمغنين والراقصين المحترفين، واتخذ مسرح البحيرة شكل ورقة ضخمة تزن أكثر من 300 طن تعرض قصة تشوتشوسان الفتاة اليابانية التي تحب بنكرتون الملازم في البحرية الأميركية، وتتمسك به رافضة الزواج من أحد الأثرياء.

كما يستضيف المهرجان لأول مرة أوبرا «مكتبة كابتن نيمو» ليوهانس كاليتزكي، التي يقوم ببطولتها مجموعة من العرائس.

كونستانس
النمسا
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