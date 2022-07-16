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«سبشل».. ألبوم ليزو الجديد
«سبشل».. ألبوم ليزو الجديد
17 يوليو 2022 00:34

نيويورك (أ ف ب)

أصدرت المغنية والممثلة الأميركية ليزو ألبوماً جديداً بعنوان «سبشل»، ويتضمن 12 أغنية راقصة تتنوع بين موسيقى السول والهيب هوب، مع رسالة حب الذات والآخرين، وروّجت ليزو لألبومها الجديد خلال حفلة خاصة بأخبار «توداي» على قناة «إن بي سي»، وقالت إن «العمل استغرق ثلاث سنوات ويضم أعمالاً كلاسيكية، ويشكل أفضل عمل أنجزته على الإطلاق»، ويختتم إصدار الألبوم الجديد أسبوعاً ناجحاً للمغنية التي رُشح برنامجها التلفزيوني من نوع تلفزيون الواقع لجائزة «إيمي»، ومن المقرر أن تبدأ ليزو جولة فنية خلال سبتمبر، تشمل حفلات في «ماديسون سكوير غاردن» بنيويورك و«كيا فوروم» بلوس أنجلوس.

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