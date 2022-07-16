«تاريخ تحت الماء» في ميناء أثري

(وكالات)

افتتحت قبرص أول حديقة تحت الماء في ميناء أماثوس الأثري، وتم بناء المرفأ المغمور عام 312 قبل الميلاد، وعلى مر العصور ازدهرت الحياة البحرية وانتشرت الشعاب المرجانية في المنطقة.

وقالت وزارة النقل في قبرص: إن «البقايا المعمارية والتنوع البيولوجي في المنطقة البحرية يشكلان مكاناً فريداً للزيارة، حيث تتاح للجمهور فرصة رؤية التاريخ والبيئة البحرية والتعرف عليهما».

وأكدت الوزارة أن الأعمال المنجزة في الموقع تراعي المعايير البيئية، و«تهدف إلى إبراز الأثر القديم ومدى التعايش المتناغم بين التراث الطبيعي والأثري في المنطقة».