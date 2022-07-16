«سيدات الشارقة» يطلق 4 مخيمات صيفية

خولة علي (دبي)

أنهى نادي سيدات الشارقة بمقره الرئيسي وفروعه العشرة في المنطقتين الشرقية والوسطى استعداداته لتنظيم أربعة مخيمات صيفية؛ بهدف تنمية مهارات الأطفال عبر مجموعة واسعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة طبقاً لأعلى معايير السلامة والضوابط الاحترازية، حيث تقام الأنشطة صباحاً ومساءً خلال الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2022، وتصنف الأنشطة وفق فئات ومراحل عمرية مختلفة، وتستهدف الأطفال والفتيات واليافعات من 4 إلى 14 سنة، والفتيان من 4 إلى 8 سنوات.

مخيم «مشمس»

يُعد مخيم «مشمس» الصيفي المكان الأمثل للأطفال لقضاء أمتع اللحظات، حيث يوفر مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تهدف إلى صقل مواهب وتنمية مهارات الأطفال والاستمتاع بأوقاتهم خلال الإجازة الصيفية للمدارس، ويُقام المخيم في كولاج مركز المواهب والمجمع الرياضي التابع للمقر للرئيسي، كما يستضيف كلاً من: مرفق إبداع، ومرفق لياقة، ومطعم مراسي وبرنامج تاله التابع للفروع.

ويشمل البرنامج أربعة مخيمات متنوعة ما بين أنشطة اللياقة البدنية، كالألعاب المائية، مثل كرة السلة المائية والسباحة والتزلج على الجليد وورش العمل اليدوية للمواد المعاد تدويرها وفن الأوريغامي والطباعة على الشموع، إضافة إلى دورات حول الطهي وتحضير المثلجات وتزيين «الكب كيك» إلى جانب صناعة الطائرات الورقية وتركيب الروبوتات، مع توفير حصص للباليه والموسيقى والدراما.

تنمية المهارات

وقالت عليا الهرمودي، مدير إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة، إن مخيمات الصيف بنسخها السنوية تمتاز بكونها غنية بالأنشطة المتخصصة لتنمية مهارات ومعارف الأطفال، حيث نسعى إلى تلبية مختلف أذواق زوارنا من الأطفال بإدخالهم إلى أجواء صيفية ممتعة مما يحفز على إقبال المشاركين عليها لتعزيز قدراتهم الذاتية والاجتماعية.

وأضافت أن تنظيم مخيم «مشمس» الصيفي هو تجسيد حقيقي للتعاون بين فروع النادي، ويكشف عن سعي النادي المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر مما يتوافق مع أهداف النادي ورسالته.

روح القيادة

أكدت مريم المرزوقي مديرة فرع الذيد، أن البرنامج الصيفي ومن خلال الفعاليات الثرية التي تشملها المخيمات الأربعة، تم تصميمه بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منه في الاستغلال المثالي والمفيد للإجازة الصيفية للطلبة والأطفال بمختلف أعمارهم، وهو ما ينعكس إيجاباً في تنمية مهاراتهم ومعارفهم المختلفة وتطوير روح القيادة والتجديد لديهم وتحقيق الانسجام الفاعل بين أطفال الفئة المستهدفة كل بحسب مرحلته العمرية، وتحت إشراف ومتابعة مستمرة من فرق العمل المعنية بالبرنامج في فروع النادي.