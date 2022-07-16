كريم عبد العزيز.. «زعيم الحشاشين»

محمد قناوي (القاهرة)

حسم النجم كريم عبد العزيز، مسلسله الرمضاني القادم بتعاونه للمرة الأولى مع المؤلف عبد الرحيم كمال، رغم أنه لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن؛ لأنه في مرحلة الكتابة.

وقال كريم: أقدم من خلاله شخصية «حسن الصباح» مؤسس وزعيم جماعة الحشاشين، وهي شخصية صعبة جداً، والعمل يحتاج لتحضير كبير، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأضاف: المسلسل يناقش التطرف والعنف قبل 11 قرناً من الآن من خلال شخصية حسن الصباح زعيم ومؤسس طائفة الحشاشين الدينية المتشددة، والتي اشتهرت خلال القرن العاشر الميلادي، وتكشف أحداث العمل عن أسرار الطائفة التي حاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي، بعدما احترفت القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة، وعاشت جماعة الحشاشين الغامضة في إيران في القرن الحادي عشر للميلاد.

أشاد كريم بقرار الشركة المنتجة لفيلمه «كيرة والجن» لطرحه متزامناً مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو بمصر وحتى عيد الأضحى، وقال: تدور أحداث الفيلم حول قصص حقيقية لأبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.

شخصية حقيقية

وأوضح: لأول مرة أقدم شخصية حقيقية، أحمد عبدالحي كيرة، فدائي مصري كان من رجال سعد زغلول في المقاومة، والشخصية مغرية بالنسبة له لأنه رجل فدائي ووطني من نوع غريب، فهو كيميائي مصري يتودد للإنجليز ومن رجال سعد زغلول وينتمي للمقاومة في الوقت نفسه، وكان يعاير بكونه يتودد للإنجليز ويتعرض للضرب باعتباره ابن الإمبراطورية الإنجليزية، وهو ما جعل الإنجليز يثقون به ويتركون له معاملهم التي كان يصنع فيها الذخيرة ليقتل بها الإنجليز ليحرر بلده وتستقل، موضحاً أنها شخصية حقيقية ووطنية من نوع غريب وهو ما لفت نظره وجعلها مغرية بالنسبة له، هذا بالإضافة إلى أن موضوع الفيلم يُعد وطنياً من الدرجة الأولى، إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف الأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقي قبولاً كبيراً من الجمهور.

«الفيل الأزرق»

وكشف كريم عبدالعزيز عن أعماله السينمائية الجديدة، فقال: مشغول حالياً بالتحضير للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، ومن المقرر أن نستقر على موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققه في جزئيه الأول والثاني، عند تقديمهما عامي 2014 و2019، وهو ما دفع جمهور الفيلم وقتها للمطالبة بتقديم جزء ثالث من العمل، وشارك في بطولة الجزء الثاني كل من خالد الصاوي، هند صبري، إياد نصار، تارا عماد وشيرين رضا، وآخرين.