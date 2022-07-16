7 نصائح من أجل حياة أكثر نجاحاً

ترجمة: عزة يوسف

ضبط النفس هو القدرة على التحكم في المشاعر والعواطف وردود الأفعال، ويؤكد الخبراء أهميته من أجل حياة أكثر نجاحاً، وذكر موقع «American Express» الأميركي بعض النصائح لتعزيز هذه القدرة، ومنها:

- الدافع:

معرفة ما يحفزك هو المفتاح لتحقيق أهدافك، وعندما تجعل نظرتك أكثر شمولية، ستجد نفسك أكثر حماساً لإنجاز الأمور.

- النوم الجيد:

يؤثر الحرمان من النوم على وظائف الدماغ، وتحديداً قشرة الفص الجبهي التي تتعامل مع التفكير واللوزة التي تنظم العواطف، لذلك يجب الحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم كل ليلة حتى يمكنك التحكم في ردود أفعالك.

- التنظيم:

يواجه الشخص الذي يفتقر إلى التنظيم الذاتي صعوبة في التعامل مع التوتر أو الغضب أو القلق، لكن يساعدك التنظيم على الالتزام بشكل أفضل مع قيمك والتعبير بأفضل شكل عن احتياجاتك، الأمر الذي قد يساعدك على الشعور بالراحة.

- الرياضة:

تساعدك التمارين الرياضية متوسطة الشدة في تعزيز ضبط النفس لديك، حيث تمنحك المزيد من الطاقة على مدار اليوم.

- الوقت:

هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك تنزيلها على هاتفك والتي تساعدك في تنظيم وقتك وضمان عدم تفويت أي تمرين، وتتبع وجباتك ومصاريفك، مما يساعدك على تنظيم وقتك والتحكم في نفسك.

- التمهل:

قد يتخذ البعض قرارات متهورة أو غير عقلانية نتيجة الإرهاق والتعب، لذلك عليك تجنب اتخاذ قرارات مهمة عندما يكون عقلك مُنهكاً.

- تحديد الأهداف:

يساعدك تحديد الأهداف الذكية على تجنب الشعور بالإرهاق، اجعل أهدافك محددة وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً، فتحقيق أحلامك يساعدك على زيادة ضبط النفس.